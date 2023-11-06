Кардиолог: если ваши кровеносные сосуды закупориваются, вам следует избегать этих продуктов
Отложения жира, холестерина и кальция в кровеносных сосудах закупоривают артерии. Также увеличивается риск проблем с кровообращением, инсультов, сердечных приступов и повреждений почек.
Причины разнообразны, но главная из них – неправильное питание. Вот почему вам следует избегать этих продуктов, в частности.
При атеросклерозе на стенках сосудов образуются отложения жира и кальция.
Это может привести к нарушениям кровообращения и сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как сердечные приступы. Помимо высокого кровяного давления, диабета, ожирения, чрезмерного употребления никотина и алкоголя, одной из причин также является неправильное питание. Узнайте, какие продукты закупоривают кровеносные сосуды и повышают риск развития атеросклероза.
Затвердение артерий
Атеросклероз, или затвердение артерий, развивается медленно с годами и в первую очередь поражает пожилых людей. Отложения жира, холестерина и кальция закупоривают сосуды. Прежде всего, нездоровый образ жизни с плохим питанием способствует атеросклерозу.
"Определенные продукты закупоривают артерии и приводят к сосудистым изменениям с серьезными последствиями. Ежедневно через артерии и кровеносные сосуды прокачивается несколько тысяч литров крови, чтобы снабдить органы и клетки человеческого тела достаточным количеством питательных веществ. Отложения и, как следствие, сужение или даже закупорка кровеносных сосудов затрудняют кровообращение и приводят к серьезным последствиям для здоровья", - говорит врач-кардиолог Колобаев Александр специально для МедикФорум.
Основная причина этого – неправильное питание. На вершине списка продуктов, закупоривающих кровеносные сосуды, находится обработанное мясо.
Красное мясо – лучше употреблять в умеренных количествах
Даже если высококачественное органическое мясо безопасно, его следует употреблять в умеренных количествах. Лучше всего сократить потребление мяса и свести его к белому мясу птицы.
Потому что красное мясо (говядина, телятина, свинина, овца, баранина, козлятина, лошадь, кролик и дичь) способствует кальцификации кровеносных сосудов.
"Также следует избегать обработанного мяса, консервированного путем засолки, копчения, засолки или ферментации".
Обработанное мясо, такое как колбаса, салями, бекон, ветчина или котлеты для бургеров, приготовленные из мясного фарша, содержат большое количество соли, сахара, консервантов и добавок, а также много насыщенных жирных кислот.
Молочные продукты с высоким содержанием жира – содержат много холестерина
Молочные продукты богаты белком и другими питательными веществами, такими как кальций, йод, фолиевая кислота и витамины A, D, E, B1, B2, B6 и B12. Особенно кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир или пахта очень полезны, потому что они регулируют кишечную флору с помощью полезных для здоровья пробиотиков. Но особенно жирный сыр, сливочное масло и цельное молоко также содержат большое количество насыщенных животных жирных кислот.
"Вот почему молочные продукты, такие как сливочное масло, сливочный творог, двойной сливочный сыр, а также сгущенное молоко и сливки, следует употреблять редко или полностью исключить из рациона".
Замороженная пицца – содержит трансжиры
Трансжиры могут способствовать закупорке кровеносных сосудов и ишемической болезни сердца.
Готовые блюда, такие как замороженная пицца и лазанья, также содержат белую муку вместо муки грубого помола, рафинированные масла вместо оливкового масла первого отжима и слишком много соли и сахара в качестве ароматизаторов и консервантов.
"В сочетании с трансжирами эти вещества способствуют воспалению в организме и приводят к другим заболеваниям".
Промышленная выпечка и сладости
Следует сократить потребление промышленной выпечки и сладостей. Потому что эти продукты почти не содержат полезной клетчатки, но содержат много трансжиров, рафинированной белой муки и промышленного сахара.
Эта смесь способствует воспалению и закупорке артерий в организме. В частности, сахар оказывает воспалительное действие и может вызвать долговременное повреждение стенок кровеносных сосудов.
"Продукты, изготовленные преимущественно из рафинированной белой муки и сахара, также повышают риск ожирения – ключевого фактора атеросклероза".
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