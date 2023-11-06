Кардиолог: если ваши кровеносные сосуды закупориваются, вам следует избегать этих продуктов

Затвердение артерий

"Определенные продукты закупоривают артерии и приводят к сосудистым изменениям с серьезными последствиями. Ежедневно через артерии и кровеносные сосуды прокачивается несколько тысяч литров крови, чтобы снабдить органы и клетки человеческого тела достаточным количеством питательных веществ. Отложения и, как следствие, сужение или даже закупорка кровеносных сосудов затрудняют кровообращение и приводят к серьезным последствиям для здоровья", - говорит врач-кардиолог Колобаев Александр специально для МедикФорум.

Красное мясо – лучше употреблять в умеренных количествах

"Также следует избегать обработанного мяса, консервированного путем засолки, копчения, засолки или ферментации".

Молочные продукты с высоким содержанием жира – содержат много холестерина

"Вот почему молочные продукты, такие как сливочное масло, сливочный творог, двойной сливочный сыр, а также сгущенное молоко и сливки, следует употреблять редко или полностью исключить из рациона".

Замороженная пицца – содержит трансжиры

"В сочетании с трансжирами эти вещества способствуют воспалению в организме и приводят к другим заболеваниям".

Промышленная выпечка и сладости

"Продукты, изготовленные преимущественно из рафинированной белой муки и сахара, также повышают риск ожирения – ключевого фактора атеросклероза".





Причины разнообразны, но главная из них – неправильное питание. Вот почему вам следует избегать этих продуктов, в частности.При атеросклерозе на стенках сосудов образуются отложения жира и кальция.Это может привести к нарушениям кровообращения и сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как сердечные приступы. Помимо высокого кровяного давления, диабета, ожирения, чрезмерного употребления никотина и алкоголя, одной из причин также является неправильное питание. Узнайте, какие продукты закупоривают кровеносные сосуды и повышают риск развития атеросклероза.Атеросклероз, или затвердение артерий, развивается медленно с годами и в первую очередь поражает пожилых людей. Отложения жира, холестерина и кальция закупоривают сосуды. Прежде всего, нездоровый образ жизни с плохим питанием способствует атеросклерозу.Основная причина этого – неправильное питание. На вершине списка продуктов, закупоривающих кровеносные сосуды, находится обработанное мясо.Даже если высококачественное органическое мясо безопасно, его следует употреблять в умеренных количествах. Лучше всего сократить потребление мяса и свести его к белому мясу птицы.Потому что красное мясо (говядина, телятина, свинина, овца, баранина, козлятина, лошадь, кролик и дичь) способствует кальцификации кровеносных сосудов.Обработанное мясо, такое как колбаса, салями, бекон, ветчина или котлеты для бургеров, приготовленные из мясного фарша, содержат большое количество соли, сахара, консервантов и добавок, а также много насыщенных жирных кислот.Молочные продукты богаты белком и другими питательными веществами, такими как кальций, йод, фолиевая кислота и витамины A, D, E, B1, B2, B6 и B12. Особенно кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир или пахта очень полезны, потому что они регулируют кишечную флору с помощью полезных для здоровья пробиотиков. Но особенно жирный сыр, сливочное масло и цельное молоко также содержат большое количество насыщенных животных жирных кислот.Трансжиры могут способствовать закупорке кровеносных сосудов и ишемической болезни сердца.Готовые блюда, такие как замороженная пицца и лазанья, также содержат белую муку вместо муки грубого помола, рафинированные масла вместо оливкового масла первого отжима и слишком много соли и сахара в качестве ароматизаторов и консервантов.Следует сократить потребление промышленной выпечки и сладостей. Потому что эти продукты почти не содержат полезной клетчатки, но содержат много трансжиров, рафинированной белой муки и промышленного сахара.Эта смесь способствует воспалению и закупорке артерий в организме. В частности, сахар оказывает воспалительное действие и может вызвать долговременное повреждение стенок кровеносных сосудов.Ранее МедикФорум писал о том, как предотвратить атеросклероз.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.