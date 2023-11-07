Здоровый уровень холестерина может быть нарушен даже у детей

«Холестерин жизненно необходим организму, однако при его избытке и соединении с другими веществами в крови образуются атеросклеротические бляшки. Это повышает риск ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний», - поделились эксперты портала «Здоровое-питание.рф».

«Симптомы высокого уровня холестерина часто возникают на поздней стадии, когда бляшки закупоривают или повреждают сосуды, нарушают работу сердца. Тогда случаются стенокардия, инфаркт миокарда или внезапная смерть», - предупредили медики.

«Контролировать его необходимо всем, липидный обмен может быть нарушен даже у детей. Причиной могут быть наследственность или сопутствующие заболевания», - подчеркнули врачи.

Содержащийся в клетках человеческого тела холестерин частично (примерно на треть) поступает с пищей, в остальном производится самим организмом.Специалисты отметили, что к появлению сердечно-сосудистых патологий ведет прежде всего повышенный уровень ЛПНП – липопротеинов низкой плотности или «плохого» холестерина. Помимо него существует и разновидность «хорошего» холестерина в виде липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), способствующих защите сердца и сосудов. «Хороший» холестерин ведет к уменьшению количества «плохого».Специалисты отметили, что опасное для сердца накопление ЛПНП-холестерина может долго осуществляться без специфических симптомов.По их словам, содержание холестерина в крови нужно контролировать и сдавать необходимые для этого анализы крови. У людей, не имеющих лишнего веса, здоровый уровень холестерина тоже может быть нарушен – на его изменения влияют стресс, проблемы с щитовидной железой, принимаемые лекарства, гормональные колебания. Кроме того, здоровый уровень холестерина может быть нарушен у детей. Эксперты обратили внимание на то, что заниматься его проверкой следует не только пожилым людям, а практически всем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может вызвать появление гипертонии в молодом возрасте.

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