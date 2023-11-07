Здоровый уровень холестерина может быть нарушен даже у детей
Врачи констатируют, что контролировать холестерин необходимо практически всем.
Содержащийся в клетках человеческого тела холестерин частично (примерно на треть) поступает с пищей, в остальном производится самим организмом.
«Холестерин жизненно необходим организму, однако при его избытке и соединении с другими веществами в крови образуются атеросклеротические бляшки. Это повышает риск ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний», - поделились эксперты портала «Здоровое-питание.рф».
Специалисты отметили, что к появлению сердечно-сосудистых патологий ведет прежде всего повышенный уровень ЛПНП – липопротеинов низкой плотности или «плохого» холестерина. Помимо него существует и разновидность «хорошего» холестерина в виде липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), способствующих защите сердца и сосудов. «Хороший» холестерин ведет к уменьшению количества «плохого».
Специалисты отметили, что опасное для сердца накопление ЛПНП-холестерина может долго осуществляться без специфических симптомов.
«Симптомы высокого уровня холестерина часто возникают на поздней стадии, когда бляшки закупоривают или повреждают сосуды, нарушают работу сердца. Тогда случаются стенокардия, инфаркт миокарда или внезапная смерть», - предупредили медики.
По их словам, содержание холестерина в крови нужно контролировать и сдавать необходимые для этого анализы крови. У людей, не имеющих лишнего веса, здоровый уровень холестерина тоже может быть нарушен – на его изменения влияют стресс, проблемы с щитовидной железой, принимаемые лекарства, гормональные колебания. Кроме того, здоровый уровень холестерина может быть нарушен у детей. Эксперты обратили внимание на то, что заниматься его проверкой следует не только пожилым людям, а практически всем.
«Контролировать его необходимо всем, липидный обмен может быть нарушен даже у детей. Причиной могут быть наследственность или сопутствующие заболевания», - подчеркнули врачи.
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