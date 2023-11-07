Эти факторы определяют, доживет ли человек до 100 лет - врач

Почему не все доживают до 100 лет?

5851 (13,1 процента) до своего 80-летия

21 234 (47,6 процента) в возрасте от 80 до 90 лет

16 327 (36,6 процента) в возрасте от 90 до 100 лет и

1224 (2,7 процента) только после своего 100-летия.

Биомаркеры долголетия

холестерин и

Железо.

Глюкоза

креатинин и

Мочевая кислота.

"Те, кто умер раньше, в среднем чаще подвергались перееданию. Люди, которые едят достаточно, но не чрезмерно, долгое время оставались здоровыми. Кроме того, различия в уровнях мочевой кислоты позволяют предположить, что у людей старше 100 лет наблюдалось меньшее хроническое воспаление и хорошие функции почек и печени. Это согласуется с другими, более ранними исследованиями", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Питание для здоровой старости

«Не ешьте, пока не насытитесь, а ешьте только тогда, когда вы действительно голодны».

«Сократите количество десертов, никаких сладких напитков, никаких сладких фруктов, никакого белого хлеба. Список длинный. Сахар делает вас диабетиком, старым и больным».

Что определяет, сколько лет человеку становится? Конечно, от образа жизни, от. Но почему некоторые люди доживают до глубокой старости, даже старше 100 лет? Ученые выявили различные факторы.В рамках исследования команда изучила данные примерно 45 000 человек. Определенные биомаркеры определялись в крови людей в возрасте от 64 до 99 лет, а затем наблюдались за ними в течение 35 лет.Результаты: Первоначально команда обнаружила, что среди людей старше 100 лет женщин было значительно больше, чем мужчин, а именно 84,6 процента. Таким образом, у них было меньше хронических заболеваний, а также они реже страдали от болезней сердца.Ученые также определили следующие маркеры, которые были заметны у людей, переживших 100-летний юбилей.Раскрывает ли это тайну 100-летнего человека? По крайней мере, авторы подошли к этому на шаг ближе. Однако авторы отмечают, что в дальнейших исследованиях необходимо будет учитывать и другие параметры, такие как курение, употребление алкоголя и физическая активность.Питание играет важную роль в процессе старения. Вот, что мнению Захаровой особенно важно.Белки только в меру. В продуктах животного происхождения нет клетчатки, а красное мясо, особенно колбаса, увеличивает риск развития рака.4.Никакой готовой пиццы, фруктовых йогуртов, батончиков мюсли: слишком высокая калорийность, слишком много связующих веществ, усилителей вкуса, соли и других старых ингредиентов,Ранее МедикФорум писал о том, как отказ от алкоголя помогает нашему мозгу.

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