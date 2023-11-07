Врач Чернышова назвала самые вредные для желудка пищевые привычки

1 223 Фото: https://unsplash.com/photos/a-person-holding-a-plate-with-a-sandwich-on-it-xs2rdwVoqks
болезни пищеварения

Терапевт Надежда Чернышова: чередование голода и переедания, обилие полуфабрикатов, еда наспех входят в число наиболее вредных для желудка пищевые привычек.

Врач Чернышова перечислила факторы, которые способствуют появлению проблем с пищеварением и делают человека подверженным болезням желудка, включая язву. Одним из них специалистка назвала стресс и плохие защитные реакции, неспособность стойко переносить его.

«Все заболевания, к которым человек был предрасположен, могут начать развиваться под влиянием стресса», - отметила Чернышова в беседе с Pravda.Ru.

Также врач назвала самые вредные для желудка пищевые привычки:
  • нерегулярное питание, когда большие голодные паузы чередуются с чересчур обильными приемами пищи;
  • отсутствие нормальных приемов пищи, когда еда просто поглощается наспех, на ходу между делами;
  • недостаточное пережевывание;
  • еда при отвлеченном внимании, когда человек смотрит в телевизор или смартфон;
  • большое количество в рационе рафинированных продуктов и полуфабрикатов, недостаток свежей малообработанной пищи;
  • недостаток клетчатки;
  • недостаток ферментированных продуктов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы с повышенным уровнем холестерина могут возникать даже у детей.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Терапевт Чернышова назвала нерегулярное питание среди разрушающих желудок привычек
Врач Чернышова перечислила характерные признаки переедания
Врач перечислила предвестников инфаркта
Теги : болезни желудка, вредные привычки, Надежда Чернышова
Онколог Астраханцев: определенное количество родинок означает склонность к меланоме
Врач Павлюк: употребление холодца положительно действует на суставы
Диетолог Соломатина: полный отказ от сладкого подрывает здоровье