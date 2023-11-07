Врач Чернышова назвала самые вредные для желудка пищевые привычки

«Все заболевания, к которым человек был предрасположен, могут начать развиваться под влиянием стресса», - отметила Чернышова в беседе с Pravda.Ru.

нерегулярное питание, когда большие голодные паузы чередуются с чересчур обильными приемами пищи;

отсутствие нормальных приемов пищи, когда еда просто поглощается наспех, на ходу между делами;

недостаточное пережевывание;

еда при отвлеченном внимании, когда человек смотрит в телевизор или смартфон;

большое количество в рационе рафинированных продуктов и полуфабрикатов, недостаток свежей малообработанной пищи;

недостаток клетчатки;

недостаток ферментированных продуктов.

Врач Чернышова перечислила факторы, которые способствуют появлению проблем с пищеварением и делают человека подверженным болезням желудка, включая язву. Одним из них специалистка назвала стресс и плохие защитные реакции, неспособность стойко переносить его.Также врач назвала самые вредные для желудка пищевые привычки:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы с повышенным уровнем холестерина могут возникать даже у детей

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.