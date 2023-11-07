Врач Чернышова назвала самые вредные для желудка пищевые привычки
Терапевт Надежда Чернышова: чередование голода и переедания, обилие полуфабрикатов, еда наспех входят в число наиболее вредных для желудка пищевые привычек.
Врач Чернышова перечислила факторы, которые способствуют появлению проблем с пищеварением и делают человека подверженным болезням желудка, включая язву. Одним из них специалистка назвала стресс и плохие защитные реакции, неспособность стойко переносить его.
«Все заболевания, к которым человек был предрасположен, могут начать развиваться под влиянием стресса», - отметила Чернышова в беседе с Pravda.Ru.
Также врач назвала самые вредные для желудка пищевые привычки:
- нерегулярное питание, когда большие голодные паузы чередуются с чересчур обильными приемами пищи;
- отсутствие нормальных приемов пищи, когда еда просто поглощается наспех, на ходу между делами;
- недостаточное пережевывание;
- еда при отвлеченном внимании, когда человек смотрит в телевизор или смартфон;
- большое количество в рационе рафинированных продуктов и полуфабрикатов, недостаток свежей малообработанной пищи;
- недостаток клетчатки;
- недостаток ферментированных продуктов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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