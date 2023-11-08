Повышенное давление ночью – кардиолог объясняет, что нужно делать

"Разница с обычно очень низким артериальным давлением в ночное время больше, когда артериальное давление ночью повышается", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Тогда следует думать о вторичной форме повышенного давления – стенозе почечной артерии".

"В результате падает сатурация кислорода, что приводит к массивной активации симпатической нервной системы – с учащением пульса, резким повышением артериального давления и последующим пробуждением".

"Люди обычно плохо спят, просыпаются несколько раз за ночь и не чувствуют себя отдохнувшими по утрам. Страдают от дневной усталости и приступов сна".

"Каждому больному гипертонической болезнью до и после терапии следует проводить суточное измерение артериального давления. Эта мера полезна для документирования хорошего контроля артериального давления в любое время суток".

Врач-кардиолог рассказывает о ночном повышенном кровяном давлении.Как и многие другие процессы в организме, кровяное давление также стабилизируется ночью. Он значительно снижается ближе к вечеру, особенно когда вы спите. В норме значения артериального давления ночью ниже 120/70 мм рт. ст., однако у некоторых пациентов они значительно выше.Независимо от времени суток, каждое значение повышенного давления по-своему опасно. Чем он выше, тем выше вероятность возникновения инсультов, инфарктов и преждевременной сердечной смерти .У некоторых больных, так называемых недиперов, артериальное давление не падает в ночное время.Также возможно, что имеется другое заболевание почек или опухоль надпочечников, вырабатывающая гормоны артериального давления.У других пациентов ночью наблюдаются повторяющиеся скачки артериального давления. Обычно это вызвано синдромом обструктивного апноэ во сне. В положении лежа на спине, особенно у больных с избыточным весом и пожилых людей и особенно после употребления алкоголя, дыхательные пути сужаются или даже временно закрываются и дыхание останавливается.Такое повышение артериального давления часто приводит к инсультам и сердечным приступам.Если нормальное, обычно семейное, повышенное артериальное давление плохо контролируется, может помочь дополнительная таблетка вечером. Однако, если есть вторичная причина, ее необходимо устранить.Синдром обструктивного апноэ во сне должен быть подтвержден в лаборатории сна. В легких случаях может помочь значительная потеря веса и отказ от алкоголя, но обычно эффективно только искусственное дыхание с помощью маски, CPAP-терапия.Важно стремиться к эффективному снижению артериального давления <140/90 мм рт. ст. у пожилых пациентов и <130/80 мм рт. ст. у более молодых пациентов, чтобы избежать осложнений, связанных с высоким кровяным давлением.Ранее МедикФорум писал о пользе отказа от алкоголя.

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