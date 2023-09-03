Высокое давление делает вас больным - риск сердечного инсульта и инсулина

«Результаты показали, что в группе с целевым артериальным давлением <120 мм рт. ст. было почти на четверть меньше смертей и почти на треть меньше сердечно-сосудистых событий, таких как инсульты и сердечные приступы. Это снижение сердечно-сосудистых заболеваний можно наглядно продемонстрировать статистически, что является явным преимуществом», — объясняет врач-кардиолог Маевская Галина специально для МедикФорум.

Высокое давление или нет? Это идеальные цифры

Оптимально: <120 мм рт.ст./<80 мм рт.ст.

В норме: 120–129/80–84 мм рт. ст.

Повышенное: 130-139/85-89 мм рт.ст.

Высокое артериальное давление 1 степени: 140–159/90–99 мм рт. ст.

Высокое артериальное давление 2 степени: 160–179/100–109 мм рт. ст.

Высокое кровяное давление 3 степени: >180/>110 мм рт.ст.

Изолированное систолическое артериальное давление: >140/<90 мм рт.ст.





Слишком высокое значение верхнего артериального давления означает

"С возрастом наши кровеносные сосуды теряют эластичность. Если кровеносные сосуды больше не могут расширяться так гибко, это приводит к повышению кровяного давления".

"Независимо от возраста риск инсульта значительно возрастает, если значение систолического артериального давления постоянно выше 160 мм рт. ст".

Понижение слишком высокого значения артериального давления означает

«Особенно опасно, когда диастолическое давление повышается ночью, когда вы должны быть расслаблены».

Каждый пятый человек не знает, что страдает повышенным кровяным давлением. Каждому было бы важно знать свои ценности – самое позднее к 30 годам, потому что, если сердце постоянно прокачивает кровь через тело со слишком большим давлением, оно повреждает сосуды. Увеличивается риск атеросклероза, а вместе с ним инсультов, инфарктов и поражений почек.Но с чего начинается медицинская гипертония? Это зависит от того, даст ли ответ немецкий или американский врач.Тем не менее, согласно рекомендациям, гипертонию обязательно следует лечить, чтобы спасти жизни. Миллионы смертей можно было бы избежать при оптимальномвсех тех, кто страдает от высокого кровяного давления.Последняя категория «изолированное систолическое артериальное давление» описывает явление, при котором только верхнее значение артериального давления слишком высокое, а нижнее находится в пределах нормы. Чаще всего это наблюдается у пожилых людей.Соответственно, если значение верхнего артериального давления слишком высокое, это может свидетельствовать о повреждении сосудов и атеросклерозе.Нижнему, диастолическому значению артериального давления часто уделяется слишком мало внимания. Более опасно, особенно для молодых людей, если этот показатель слишком высок. В то же время это часто можно хорошо вылечить изменением образа жизни.Нижнее значение представляет собой сопротивление, которое кровообращение тела оказывает сердцу. Любой, кто регулярно занимается спортом, тренирует сосуды, и они не реагируют на нагрузку, сжимаясь и тем самым повышая нижнее значение артериального давления.Более низкое значение артериального давления особенно чувствительно реагирует на стресс. Поэтому, чтобы иметь смысл, это следует измерять в расслабленной ситуации. Если значение регулярно превышает 90 мм рт.ст., к этому следует отнестись очень серьезно.Ранее МедикФорум писал о ночном дискомфорте в ногах.

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