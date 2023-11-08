Вот что происходит с вашим телом, когда вы едите йогурт каждый день

"Большинство людей время от времени едят йогурт, но следует делать это еще чаще – в идеале каждый день. Ваше тело скажет вам спасибо", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Употребление йогурта каждый день – вот польза

Йогурт – настоящий усилитель иммунной системы

"Йогурт с пробиотическими бактериями обеспечивает здоровую кишечную флору и ослабляет адаптивную иммунную систему, которая теперь может лучше справляться с вирусами и другими злоумышленниками. Поверхность кишечника приобретает устойчивость благодаря бактериям".

Йогурт обладает противовоспалительным действием

"Согласно исследованию противовоспалительный эффект может даже защитить от некоторых видов рака, таких как рак молочной железы".

Йогурт укрепляет сердце

"Исследование также показало, что ежедневное употребление йогурта может значительно снизить риск сердечного приступа — примерно на 20 процентов у мужчин и даже на 30 процентов у женщин".

Йогурт обеспечивает крепкие кости и блестящие зубы

"Кальций также обеспечивает здоровые и крепкие зубы, а витамины группы B в йогурте питают и защищают десны. Ежедневное употребление йогурта также гарантирует красивую улыбку".

Йогурт считается источником молодости. Кисломолочное лакомство – это суперпродукт, наполненный необходимыми организму питательными веществами: белками, белками, витаминами, кальцием, пробиотическими бактериями и многим другим.Иммунная система нуждается не только в витаминах, которые участвуют в формировании иммунных клеток в кровотоке и клетках организма. Большая часть иммунной защиты происходит в кишечнике, где необходимо держать под контролем вредные гнилостные бактерии и их токсины.Пробиотические бактерии в йогурте делают именно это, производя молочную кислоту, потому что молочная кислота является ядом для вредных микробов.Люди с избыточным весом особенно часто страдают от скрытых и зачастую незамеченных участков воспаления. Они могут стать хроническими и привести, среди прочего, к диабету 2 типа , сердечно-сосудистым заболеваниям или артриту.Пробиотические молочнокислые бактерии оказывают противовоспалительное и заживляющее действие, в частности, благодаря высокому содержанию витаминов B5 и B12.У пострадавших людей процесс заживления начался примерно через восемь недель после употребления около 200 граммов в день.Молочнокислые бактерии связывают и метаболизируют избыток соли, содержащейся в пище, в кишечнике, что регулирует кровяное давление до здорового уровня.Еще одним продуктом метаболизма молочнокислых бактерий является кальций, и в большом количестве. Нормальному взрослому человеку требуется около одного грамма йогурта в день, и, в зависимости от типа йогурта, чашка в 250 грамм уже покрывает около трети дневной нормы.Кальций особенно важен для формирования, поддержания и регенерации костного материала, а для подростков, беременных женщин иего может быть немного больше.Употребление йогурта также снижает риск вагинальных инфекций. Рекомендуемая доза здесь указана как минимум три порции в неделю.Людям, страдающим непереносимостью лактозы, следует максимально избегать употребления йогурта. Существует риск диареи и сильных болей в животе.Ранее МедикФорум писал о пользе отказа от алкоголя.

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