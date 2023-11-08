Врач Худякова назвала низкое либидо среди неочевидных симптомов больной щитовидки

«Повышенная утомляемость, слабость, сонливость, снижение внимания, тревожность и бессонница… такие признаки могут наблюдаться не только из-за неправильного и интенсивного ритма жизни, но и нарушения гормонов щитовидной железы», - поделилась медик с «Газетой.Ru».

Врач Худякова рассказала, что больная щитовидная железа может вызывать неочевидные симптомы, воспринимающиеся как сигналы других недомоганий или переутомления.В частности, врач Худякова назвала среди неочевидных симптомов больной щитовидки низкое либидо и слабую потенцию, а также нарушения менструального цикла. Кроме того, нарушенное производство гормонов щитовидной железы может провоцировать у людей нерегулярную дефекацию, запоры или диарею. Еще один неочевидный симптом больной щитовидки – это обильное выпадение волос, нередки в ее случае и проблемы с кожей.По словам Хуяковой, при появлении симптомов, позволяющих заподозрить нарушения в состоянии щитовидной железы, следует выполнить анализ крови на содержание ее гормонов. В зависимости от его показателей врачом может быть назначена терапия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что выпирающий живот является нормальным физиологическим явлением

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