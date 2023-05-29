Эндокринолог Гуреева назвала 13 настораживающих симптомов больной щитовидки

Усталость

Непереносимость холода

Мышечная слабость

Запор

Депрессия

Нарушение концентрации

Нарушение памяти

Выпадение волос на теле, волосистой части головы и бровях

Хриплый голос

Затруднение глотания

Потеря либидо

Песчаные глаза

Одышка.

«Симптомы обычно развиваются медленно, и вы можете не осознавать , что у вас есть проблема со здоровьем в течение нескольких лет», - говорит Гуреева.

Ломкие волосы и ногти

Нерегулярные периоды

Боль, онемение и покалывание в руках и пальцах.

«Разумно пройти тест на антитела к щитовидной железе, чтобы подтвердить, что причина аутоиммунная».





Гипотиреоз, в частности, более заметен у людей старше 40 лет, затрагивая примерно двоих из каждых 100 человек. Этот тип расстройства возникает, когда щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов, чем должна.Как следствие, обмен веществ у человека протекает медленнее, что приводит к увеличению веса.Более серьезные признаки недостаточной активности щитовидной железы могут включать замедление сердечного ритма, одутловатое лицо и анемию.Ранее МедикФорум писал об аллергии на клубнику.

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