Эндокринолог Гуреева назвала 13 настораживающих симптомов больной щитовидки

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Эндокринолог Гуреева назвала 13 настораживающих симптомов больной щитовидки


Болезнь щитовидной железы, которая меняет жизнь, затрагивает до 10 процентов населения.


Гипотиреоз, в частности, более заметен у людей старше 40 лет, затрагивая примерно двоих из каждых 100 человек. Этот тип расстройства возникает, когда щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов, чем должна.

Как следствие, обмен веществ у человека протекает медленнее, что приводит к увеличению веса.

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум назвала ключевые симптомы гипотериоза:
  • Усталость
  • Непереносимость холода
  • Мышечная слабость
  • Запор
  • Депрессия
  • Нарушение концентрации
  • Нарушение памяти
  • Выпадение волос на теле, волосистой части головы и бровях
  • Хриплый голос
  • Затруднение глотания
  • Потеря либидо
  • Песчаные глаза
  • Одышка.

«Симптомы обычно развиваются медленно, и вы можете не осознавать , что у вас есть проблема со здоровьем в течение нескольких лет», - говорит Гуреева.

Дополнительные симптомы могут включать:
  • Ломкие волосы и ногти
  • Нерегулярные периоды
  • Боль, онемение и покалывание в руках и пальцах.
Более серьезные признаки недостаточной активности щитовидной железы могут включать замедление сердечного ритма, одутловатое лицо и анемию.


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«Разумно пройти тест на антитела к щитовидной железе, чтобы подтвердить, что причина аутоиммунная».



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