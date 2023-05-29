Эндокринолог Гуреева назвала 13 настораживающих симптомов больной щитовидки
Болезнь щитовидной железы, которая меняет жизнь, затрагивает до 10 процентов населения.
Гипотиреоз, в частности, более заметен у людей старше 40 лет, затрагивая примерно двоих из каждых 100 человек. Этот тип расстройства возникает, когда щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов, чем должна.
Как следствие, обмен веществ у человека протекает медленнее, что приводит к увеличению веса.
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум назвала ключевые симптомы гипотериоза:
- Усталость
- Непереносимость холода
- Мышечная слабость
- Запор
- Депрессия
- Нарушение концентрации
- Нарушение памяти
- Выпадение волос на теле, волосистой части головы и бровях
- Хриплый голос
- Затруднение глотания
- Потеря либидо
- Песчаные глаза
- Одышка.
«Симптомы обычно развиваются медленно, и вы можете не осознавать , что у вас есть проблема со здоровьем в течение нескольких лет», - говорит Гуреева.
Дополнительные симптомы могут включать:
- Ломкие волосы и ногти
- Нерегулярные периоды
- Боль, онемение и покалывание в руках и пальцах.
«Разумно пройти тест на антитела к щитовидной железе, чтобы подтвердить, что причина аутоиммунная».
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