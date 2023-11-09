Врач-нутрициолог назвал 5 самых полезных видов хлеба

Здоровый хлеб: скорлупа зерен полезна

"Полезные вещества обычно находятся в скорлупе, поэтому цельнозерновой хлеб особенно считается очень полезным, потому что: чем больше цельного зерна, тем больше в нем витаминов, минералов и клетчатки. Эти ингредиенты часто находятся во внешних слоях зерен. С другой стороны, в белом хлебе используется только эндосперм зерен, а оболочка отсутствует, поэтому они менее полезны", - говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум.

Семь самых полезных видов хлеба

1. Для спортсменов: цельнозерновая полба

"Этот вид хлеба также особенно популярен из-за высокого содержания кремнезема. Его также называют кремнием, и он обеспечивает укрепление тканей организма и, таким образом, повышает их эластичность".

2. Полезная классика: ржаной хлеб

"Исследование двенадцати здоровых взрослых показало, что у тех, кто ел ржаной хлеб, вырабатывалось значительно меньше инсулина, чем у тех, кто ел белый пшеничный хлеб".

Для любой диеты: семенной хлеб

4. Новый суперпродукт: проросшие хлебцы

"Этот хлеб содержит важные жизненно важные вещества, такие как фосфор, железо, цинк, кальций, магний , фолиевую кислоту, витамины А и С, аминокислоты и клетчатку. Эти питательные вещества из пророщенного хлеба усваиваются даже быстрее, чем из любого другого хлеба".

5. Цельнозерновой мультизерновой хлеб

"Исследование показывает, что мультизерновой цельнозерновой хлеб в основном содержит важные витамины группы B и минералы, которые выполняют важные функции в организме человека", - комментирует исследование Котельницкий.

Хотя Россия известна своим разнообразием хлеба, многие разновидности основного продукта питания до сих пор демонизируются как продукты, способствующие ожирению. Чтобы похудеть, многие люди избегают употребления белого хлеба и т. д.Прежде всего, это неправильный подход, поскольку такие виды хлеба практически не содержат питательных веществ и, следовательно, не приносят никакой дополнительной пользы организму.Большинство видов хлеба многие люди называют продуктами, способствующими ожирению, из-за содержания в них углеводов и калорий.Однако это предположение не всегда верно, поскольку зависит от того, что есть в разных сортах.Вы можете исключить из своего рациона легкие тосты, белый хлеб и т. д., не чувствуя при этом чувства вины. Однако некоторые виды хлеба содержат важные ингредиенты и даже могут помочь вам похудеть.Хотя полба тесно связана с пшеницей, она содержит больше белка более высокого качества.Исследования уже подтвердили, что полба содержит больше витаминов и минералов, чем пшеница. Благодаря большому количеству клетчатки и ненасыщенных жирных кислот цельнозерновой хлеб из полбы считается очень полезным.По сравнению с пшеничным хлебом, цельнозерновой хлеб из полбы также содержит меньше калорий и углеводов, что может быть полезно при похудении.Ржаной хлеб не только является отличным источником минералов, но и сохраняет чувство сытости дольше, чем другие виды хлеба. Кстати, пумперникель здесь тоже ржаной хлеб.Этот эффект насыщения защищает от тяги к еде, которой особенно опасаются во время диеты.Благодаря клетчатке ржаной хлеб может даже защитить от запоров и камней в желчном пузыре — это положительно влияет на уровень холестерина и сахара в крови.Особенность этого вида хлеба в том, что он не содержит муки. Семена льна, семена чиа, шелуха подорожника, фундук, семена подсолнечника или киноа заменяют этот ингредиент.Кроме того, семенной хлеб веганский, низкоуглеводный и не содержит глютена, поэтому он вписывается в любую диету.Особенность этого хлеба: он сделан из зерна, которое уже начало прорастать, а это означает, что организму доступно больше полезных питательных веществ.При этом содержание белка увеличивается на целых 20 процентов. Кроме того, благодаря клетчатке хлеб надолго сохраняет чувство сытости, предотвращая чувство голода и влияя на ваш рацион. уровень сахара в кровие два.Как следует из названия, мультизерновой хлеб состоит из разных и очень разных зерен. Если в их основе цельнозерновые продукты, хлеб считается особенно полезным.Ранее МедикФорум писал о причинах возникновения заед.

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