Дерматолог Батаговская: уголки губ могут опускаться из-за плохой осанки

«К менее очевидным причинам опущения уголков рта относятся долгое пребывание на солнце без защитных средств, а также курение, которое приводит к уменьшению уровня содержания кислорода в тканях», - добавила Батаговская, беседуя с «АиФ».

«Улыбайтесь чаще, это улучшает кровоснабжение мышц и снимает стресс», – заявила эксперт.

Когда уголки губ начинают опускаться, это придает лицу печальное выражение и усугубляет визуальный эффект старения. ДерматологБатаговская отметила, что с возрастом уголки губ могут опускаться самопроизвольно, поскольку ослабевает весь лицевой каркас из мышц и связок, а черты лица тяготеют к птозу. Его мышцы теряют упругость и растягиваются из-за постепенного уменьшения эластина и коллагена, которые организм вырабатывает с годами все хуже и хуже.Помимо этого, уголки губ могут опускаться из-за плохой осанки, чрезмерного напряжения шейных мышц, деформации или спазма мышц рта, поджатого подбородка.По словам дерматолога, самым простым способом решить данную проблему является улыбка.Другими способами приподнять уголки губ являются косметологические процедуры – в частности, это может быть контурная пластика с использованием филлеров.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могу скрываться за появлением ранней седины.

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