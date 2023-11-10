Врач Зайцев: часто храпящие люди подвержены риску раннего инсульта и инфаркта

«Частый храп может привести к раннему инфаркту или инсульту, начиная с 30 лет», - поделился Зайцев с NEWS.ru.

«Человек становится вялым, теряется аппетит, происходит ожирение шеи и дыхательной трубки», - рассказал врач о возможных последствиях.

Отоларинголог Зайцев обратил внимание на то, что при возникающем ночью храпе прекращается нормальная вентиляция головного мозга, что может влиять на развитие опасных нарушений в его функционировании. Часто храпящие люди подвержены риску раннего инсульта и инфаркта, предупредил специалист.Он добавил, что храпуны также рискуют пострадать от неврологических заболеваний, нарушения обменных процессов.Владимир Зайцев добавил, что если человек начинает регулярно храпеть во взрослом возрасте, это с большой вероятностью может означать наличие такой проблемы как искривленная перегородка носа. В ее случае могут разрастаться нижние носовые раковины, и полноценное носовое дыхание у лежащего человека становится невозможным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему у человека могут постоянно потеть ноги

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