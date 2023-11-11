Врач Выставкина объяснила, почему после COVID-19 возникают проблемы с суставами

«Симптомами аутоиммунных ревматологических заболеваний являются боли в суставах, припухлости, скованность по утрам, длящаяся более часа, и воспалительная боль в спине, которая возникает в состоянии покоя и в ночное время», - уточнила врач в интервью KP.RU.

Ревматолог Выставкина объяснила, почему после COVID-19 возникают проблемы с суставами. В частности, перенесшие коронавирусную инфекцию люди начинают страдать от суставных болей и скованности, проблем со спиной, отеков в областях суставов. Выставкина констатировала: эти проблемы являются отражением аутоиммунных нарушений, которые развиваются как осложнение инфекции. Нередко после COVID-19 в виде таких нарушений возникают патологии ревматологического характера.Ревматолог добавила, что аутоиммунные нарушения в организме после перенесенных инфекций – явление не редкое. Их появление бывает обусловлено тем, что иммунная система организма, в который вторгается вирус, начинает очень бурно реагировать на возбудитель. Ее чрезмерная активация способствует тому, что большое количество иммунных клеток начинают скапливаться в тканях, провоцируя их воспаление и отек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гонконгский грипп, который начинает распространяться в России, схож своими проявлениями с кишечной инфекцией.

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