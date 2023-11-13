"Зимние" болезни повышают риск сердечного приступа в 6 раз

«Борьба с инфекцией гриппа может вызвать стресс у вашего сердца, поскольку ваша иммунная система запускает жесткий защитный механизм для отражения вируса. Это приводит к внутреннему воспалению, которое может повысить кровяное давление, создавая нагрузку на сердце. Эти пагубные изменения в нашем организме могут привести к сердечному приступу», - говорит врач-терапевт Ирина Андореева специально для МедикФорум.

Предупреждающие признаки сердечного приступа

«Есть несколько предупреждающих знаков, на которые следует обратить внимание, включая дискомфорт в груди, такой как боль, жжение или ощущение сдавливания. Вы также можете испытывать боль или дискомфорт в спине, шее, челюсти или желудке, что может напоминать расстройство желудка».

Как снизить риск сердечного приступа после заражения гриппом

«Вам также следует избегать обезвоживания и уменьшить потребление обработанных пищевых продуктов».

От высокого уровня холестерина до высокого кровяного давления — основные причины сердечных приступов обусловлены неправильным диетическим выбором.Однако исследования показывают, что один фактор риска, который более распространен зимой, может выйти из-под вашего контроля — это заражение гриппом.К сожалению, неделя после постановки диагноза гриппа может быть особенно опасной для вашего сердца.Ранее исследование показало, что у пациентов с этим вирусом вероятность возникновения сердечного приступа через неделю после заражения вирусом может быть в шесть раз выше. Исследовательская группа пришла к этим выводам после анализа данных более чем 26 000 пациентов.По словам доктора , причина, по которой обычная зимняя инфекция может повысить риск заражения, заключается в воспалении.К счастью, врач обозначил тревожные признаки сердечного приступа, которые требуют звонка в скорую.Вы также можете испытывать боль в одной или обеих руках, которая обычно ощущается как боль, иррадиирующая в левую руку, но иногда могут поражаться обе руки.также являются предупреждающими знаками, на которые следует обратить внимание.Если вы заметили какой-либо из этих признаков, доктор Лопес рекомендует позвонить в службу 999 и получить срочную медицинскую помощь.От регулярных физических упражнений до здорового питания — существует множество привычек образа жизни, которые могут снизить риск возникновения опасной для жизни чрезвычайной ситуации.Терапевт рекомендовала регулярно заниматься физическими упражнениями продолжительностью от 30 до 60 минут, чтобы снизить кровяное давление и защитить сердце и кровеносные сосуды. Регулярные физические упражнения, такие как плавание, езда на велосипеде или даже ходьба, также помогают похудеть, что может снизить вероятность сердечного приступа.Кроме того, может помочь сбалансированная диета, богатаяРанее МедикФорум писал о пользе капусты для выведения токсинов.

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