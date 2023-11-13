Клубника помогает в борьбе со слабоумием и депрессией - доказано исследованием

"Ежедневное употребление клубники в течение 12 недель улучшает настроение, уменьшает проблемы с памятью и снижает симптомы депрессии у взрослых среднего возраста с избыточным весом. Исследователи надеются, что их исследование поможет предотвратить деменцию", - говорит врач-невролог Боценко Виктор, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Исследование было «двойным слепым». Оно рандомизировало контролируемое исследование, в котором приняли участие пять мужчин и 25 женщин", - объясняет Боценко.

«Результаты, вероятно, можно объяснить противовоспалительным действием антоцианов, содержащихся в клубнике. Исследователи хотели работать с населением среднего возраста с избыточным весом, поскольку считается, что деменция — это состояние, которое развивается в течение десятилетий. Кроме того, воспаление, вероятно, является фактором, способствующим метаболическим нарушениям, таким как ожирение, преддиабет и диабет 2 типа».

"Связь между потреблением клубники и здоровьем мозга хорошо изучена как в клинических, так и в популяционных исследованиях", - утверждает Боценко.

Исследователи обнаружили, что ежедневная доза популярного фрукта может помочь, в частности, людям среднего возраста.Ученые обнаружили, что вкусный фрукт может помочь бороться с деменцией и депрессией, если его есть ежедневно.В настоящее время не существует известного лекарства от деменции, хотя в Великобритании от нее страдает каждый 11 человек старше 65 лет.Слабоумие — это общий термин, который включает в себя множество различных заболеваний, все из которых не поддаются лечению. Неясно, когда и будет ли доступна эффективная терапия; профилактика и смягчение последствий посредством выбора диеты и образа жизни в настоящее время являются лучшим подходом, который у нас есть.Одна группа получила клубничный порошок, приготовленный из цельных фруктов, которые были высушены, лиофилизированы и измельчены. Вторая группа получила контрольный порошок, который имел тот же внешний вид, вкус и углеводную нагрузку, что и клубничный порошок.Через 12 недель участникам давали порошок цельной клубники, что позволило уменьшить количество «ошибок вторжения» при выполнении задачи по изучению списка слов. Кроме того, участники, которым давали порошок цельной клубники, сообщили о более низком уровне депрессивных симптомов.Клубника важна для поддержания здорового питания, поскольку она обеспечивает 100 процентов рекомендуемой дневной дозы витамина С в одной порции в одну чашку. Они также содержат полезные для сердца питательные вещества, такие как фолиевая кислота, калий, клетчатка, фитостеролы и полифенолы.Например, согласно исследованиям, проведенным в Университете Раша, клубника и пеларгонидин, биохимическое вещество, которое в основном содержится в клубнике, были связаны со снижением риска развития деменции Альцгеймера.А долгосрочные наблюдательные исследования, в том числе исследование медицинских работников и исследование здоровья медсестер, показали, что у потребителей клубники наблюдались более низкие показатели снижения когнитивных функций.Ранее МедикФорум писал о

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