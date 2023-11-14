Авокадо снижает вероятность заболеть диабетом 2 типа - доказано исследованием

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Авокадо снижает вероятность заболеть диабетом 2 типа - доказано исследованием


Доказано, что популярный завтрак улучшает контроль уровня сахара в крови и снижает риск развития диабета 2 типа.


Новое исследование изучило данные более чем 6000 взрослых в возрасте от 45 до 84 лет и обнаружило, что употребление авокадо может снизить риск развития диабета 2 типа, особенно у людей с «биомаркером потребления авокадо» в крови.

Результаты свидетельствуют о том, что то, как мы усваиваем пищу, может оказывать прямое влияние на наше здоровье.

Анализируя данные 6224 пожилых людей, исследователи проявили особый интерес к тому, сколько авокадо потреблял человек, а также к уровню сахара в крови и уровня инсулина натощак.

Они изучили специфические метаболиты авокадо в крови, что указывает на то, что кто-то съел авокадо. Для некоторых людей это показало, что авокадо может быть полезным для баланса сахара в крови, но не обязательно для всех.

Предыдущие исследования также показали, что авокадо оказывает положительное влияние на риск диабета 2 типа. Потребление авокадо влияет на вероятность развития этого заболевания.

«Здоровое питание и физическая активность являются наиболее эффективными изменениями образа жизни для управления и предотвращения диабета 2 типа. Я заинтересован в выявлении продуктов, которые можно включить в рацион, они популярны, их легко готовить и есть», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.


В исследовании использовались существующие наборы данных большой популяции взрослых, а участники были классифицированы как потребители и непотребители авокадо на основе отчетов о том, что они ели в течение двух типичных дней.

Участников попросили вспомнить всю еду и напитки, употребленные за предыдущие 24 часа, в том числе то, как эти продукты были приготовлены, в течение двух типичных дней с помощью дипломированного диетолога.

Они оценили связь потребления авокадо с тем, развился ли у участника диабет 2 типа в течение шестилетнего периода наблюдения. Было обнаружено, что употребление авокадо связано с 20-процентным снижением риска развития диабета 2 типа в течение шести лет.

"Помимо положительного влияния на уровень сахара в крови, авокадо может помочь людям похудеть и снизить уровень холестерина. Полезные жиры, известные как мононенасыщенные жиры, помогут вам дольше чувствовать сытость. Жиры также помогают поддерживать уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, одновременно снижая уровень «плохого» холестерина ЛПНП в крови", - объясняет врач Строков.


Какова питательная ценность авокадо?


В одной 100-граммовой порции авокадо содержится:
  • 485 мг калия 
  • 81 мкг фолата
  • 0,257 мг витамина B6
  • 10 мг витамина С
  • 2,07 мг витамина Е.
Авокадо богато жирными кислотами омега-3 и калием, которые помогают предотвратить:
  • Повышенное артериальное давление
  • Артрит
  • Остеопороз
  • Воспаление
  • Депрессия
  • Запор
  • Катаракта и дегенерация желтого пятна.


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