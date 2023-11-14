Авокадо снижает вероятность заболеть диабетом 2 типа - доказано исследованием

«Здоровое питание и физическая активность являются наиболее эффективными изменениями образа жизни для управления и предотвращения диабета 2 типа. Я заинтересован в выявлении продуктов, которые можно включить в рацион, они популярны, их легко готовить и есть», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Помимо положительного влияния на уровень сахара в крови, авокадо может помочь людям похудеть и снизить уровень холестерина. Полезные жиры, известные как мононенасыщенные жиры, помогут вам дольше чувствовать сытость. Жиры также помогают поддерживать уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, одновременно снижая уровень «плохого» холестерина ЛПНП в крови", - объясняет врач Строков.

Какова питательная ценность авокадо?



485 мг калия

81 мкг фолата

0,257 мг витамина B6

10 мг витамина С

2,07 мг витамина Е.

Повышенное артериальное давление

Артрит

Остеопороз

Воспаление

Депрессия

Запор

Катаракта и дегенерация желтого пятна.

Новое исследование изучило данные более чем 6000 взрослых в возрасте от 45 до 84 лет и обнаружило, что употребление авокадо может снизить риск развития диабета 2 типа, особенно у людей св крови.Результаты свидетельствуют о том, что то, как мы усваиваем пищу, может оказывать прямое влияние на наше здоровье.Анализируя данные 6224 пожилых людей, исследователи проявили особый интерес к тому, сколько авокадо потреблял человек, а также к уровню сахара в крови и уровня инсулина натощак.Они изучили специфические метаболиты авокадо в крови, что указывает на то, что кто-то съел авокадо. Для некоторых людей это показало, что авокадо может быть полезным для баланса сахара в крови, но не обязательно для всех.Предыдущие исследования также показали, что авокадо оказывает положительное влияние на риск диабета 2 типа. Потребление авокадо влияет на вероятность развития этого заболевания.В исследовании использовались существующие наборы данных большой популяции взрослых, а участники были классифицированы как потребители и непотребители авокадо на основе отчетов о том, что они ели в течение двух типичных дней.Участников попросили вспомнить всю еду и напитки, употребленные за предыдущие 24 часа, в том числе то, как эти продукты были приготовлены, в течение двух типичных дней с помощью дипломированного диетолога.Они оценили связь потребления авокадо с тем, развился ли у участника диабет 2 типа в течение шестилетнего периода наблюдения. Было обнаружено, что употребление авокадо связано с 20-процентным снижением риска развития диабета 2 типа в течение шести лет.Ранее МедикФорум писал о пользе физической активности для сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.