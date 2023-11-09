Кардиолог Гаврилюк: физическая активность во время домашних дел полезна сердцу

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сложенные вещи в руках

Кардиолог Наталья Гаврилюк посоветовала для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний больше двигаться в течение дня.

Кардиолог Гаврилюк напомнила в интервью, что для сохранения хорошего здоровья сердца очень важно поддерживать высокий уровень физической активности. Речь идет не о том, чтобы ежедневно заниматься спортом – на протяжении каждого дня необходима разнообразная физическая деятельность, не связанная с непосредственно спортивными упражнениями.

«Необязательно ходить в спортзал, можно просто ввести в жизнь нетренировочную активность», - заявила кардиолог kp.ru.

Гаврилюк подчеркнула, что физические действия во время домашних дел тоже полезны сердцу. Специалистка назвала виды деятельности, которые входят в понятие «нетренировочная активность».
  • Перемещение по дому.
  • Смена положения тела.
  • Ходьба по лестнице.
  • Приготовление пищи.
  • Уборка, стирка и другие бытовые дела.
Кардиолог подчеркнула, что необходимо всячески избегать длительного нахождения в сидячем положении, поскольку тело человека создано для активности.

«Любая активность в положении стоя, неважно, моете ли вы посуду или пританцовываете, уже благоприятно влияет на организм в целом», - резюмировала врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Алексеем Кабановым были названы условия, несоблюдение которых повышает риск заболевания раком.

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Наталья Гаврилюк
Наталья Гаврилюк
Здоровье
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Теги : здоровье сердца, советы врачей, Наталья Гаврилюк
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