Кардиолог Гаврилюк: физическая активность во время домашних дел полезна сердцу

«Необязательно ходить в спортзал, можно просто ввести в жизнь нетренировочную активность», - заявила кардиолог kp.ru

Перемещение по дому.

Смена положения тела.

Ходьба по лестнице.

Приготовление пищи.

Уборка, стирка и другие бытовые дела.

«Любая активность в положении стоя, неважно, моете ли вы посуду или пританцовываете, уже благоприятно влияет на организм в целом», - резюмировала врач.

Кардиолог Гаврилюк напомнила в интервью, что для сохранения хорошего здоровья сердца очень важно поддерживать высокий уровень физической активности. Речь идет не о том, чтобы ежедневно заниматься спортом – на протяжении каждого дня необходима разнообразная физическая деятельность, не связанная с непосредственно спортивными упражнениями.Гаврилюк подчеркнула, что физические действия во время домашних дел тоже полезны сердцу. Специалистка назвала виды деятельности, которые входят в понятие «нетренировочная активность».Кардиолог подчеркнула, что необходимо всячески избегать длительного нахождения в сидячем положении, поскольку тело человека создано для активности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Алексеем Кабановым были названы условия , несоблюдение которых повышает риск заболевания раком.

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