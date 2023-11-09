Кардиолог Гаврилюк: физическая активность во время домашних дел полезна сердцу
Кардиолог Наталья Гаврилюк посоветовала для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний больше двигаться в течение дня.
Кардиолог Гаврилюк напомнила в интервью, что для сохранения хорошего здоровья сердца очень важно поддерживать высокий уровень физической активности. Речь идет не о том, чтобы ежедневно заниматься спортом – на протяжении каждого дня необходима разнообразная физическая деятельность, не связанная с непосредственно спортивными упражнениями.
«Необязательно ходить в спортзал, можно просто ввести в жизнь нетренировочную активность», - заявила кардиолог kp.ru.
Гаврилюк подчеркнула, что физические действия во время домашних дел тоже полезны сердцу. Специалистка назвала виды деятельности, которые входят в понятие «нетренировочная активность».
- Перемещение по дому.
- Смена положения тела.
- Ходьба по лестнице.
- Приготовление пищи.
- Уборка, стирка и другие бытовые дела.
«Любая активность в положении стоя, неважно, моете ли вы посуду или пританцовываете, уже благоприятно влияет на организм в целом», - резюмировала врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Алексеем Кабановым были названы условия, несоблюдение которых повышает риск заболевания раком.
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Наталья Гаврилюк
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врач-кардиолог
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