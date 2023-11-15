Врач-психиатр объяснил как распознать высокофункциональную депрессию

"Причиной может быть высокофункциональная депрессия. Особенно часто этим заболеванием страдают женщины. Люди, испытывающие большое давление, также более восприимчивы", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов специально для МедикФорум.

Клиническая картина – это высокофункциональная депрессия

В отличие от классической депрессии, высокофункциональная депрессия не проявляется поэтапно, а представляет собой длительное состояние.

Для высокофункциональной депрессии характерно то, что она развивается постепенно и часто незаметно.

В отличие от классической депрессии, люди, страдающие высокофункциональной депрессией, также могут иногда чувствовать радость.

Больные люди продолжают нормально жить на поверхности, но внутри им становится все хуже и хуже.

«Однако это ничего не говорит о тяжести или количестве жалоб и уровне страданий пострадавших», - утверждает психиатр.

Откуда берется высокофункциональная депрессия?

"Это включает в себя как давление со стороны производительности, так и межличностные конфликты. Финансовые проблемы и стресс, который они вызывают, также могут стать причиной высокофункциональной депрессии. Кроме того, возможной причиной развития заболевания могут быть стрессовые последствия, например, в детстве, или другие травмы".

Это признаки высокофункциональной депрессии

Критика себя или других

Частая неуверенность в себе

Низкий уровень энергии

Бегство в стратегии преодоления

Потребность в перфекционизме

Чувство перегрузки или стресса

Печаль или трудности с получением радости

Трудно успокоиться и расслабиться.

Высокофункциональная депрессия: профессионалы могут помочь

"Изменение образа жизни после консультации со специалистами может оказать положительное влияние на жизнь людей с высокофункциональной депрессией. Психотерапия или лекарства также могут помочь в процессе выздоровления".

Туман в голове, все каким-то образом заблокировано, но вы продолжаете справляться со своей повседневной жизнью. На самом деле всё хорошо, но всё равно не то. Это звучит знакомо?Часто может потребоваться много времени, чтобы определить, что у человека высокофункциональная депрессия.Этот тип депрессии не вписывается в «обычные системы классификации болезней» и что конкретного описания этого заболевания пока не найдено.Причин, по которым у людей развивается высокофункциональная депрессия, может быть несколько. Врач ставит стресс на первое место в списке возможных причин. Это может повлиять на разные сферы жизни, например, на семью, работу или учебу.Но не только внешние обстоятельства могут быть причинами высокофункциональной депрессии. Склонность к депрессии также может быть заложена в генах.Высокофункциональную депрессию нельзя отнести к определенному набору симптомов. Чаще называют настораживающие признаки и отклонения, которые можно наблюдать у людей с высокофункциональной депрессией.Пострадавшие часто теряют энергию и силы и ощущают внутреннюю пустоту. Но ситуация не так уж и безнадежна, даже если иногда так кажется.Ранее МедикФорум писал об оптимальном количестве белка для мужчин и женщин.

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