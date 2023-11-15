Врач Поляков назвал необходимое количество белка для мужчин и женщин

«Белок образует аминокислоты, которые обладают разными свойствами. Некоторые из них отвечают за коллаген, некоторые способствуют выработке гормонов и нейромедиаторов. Все эти качества делают белок критически важным компонентом в рационе питания. Если мы не получаем его из продуктов, то тело начнет забирать его из собственных тканей», - предупредил медик в интервью «Вечерней Москве».

у женщин суточная норма – от 200 до 300 граммов;

у мужчин – от 300 до 400 граммов.

Переоценить значимость белка для человеческого организма невозможно: он используется телом для производства гормонов и ферментов, мышечной ткани. Врач Поляков констатировал, что в питании людей он должен присутствовать регулярно.Поляков назвал необходимое количество белка для мужчин и женщин:При физически тяжелой работе или интенсивных занятиях спортом потребность организма в белке возрастает.Оптимальными источниками белка в рационе являются продукты животного происхождения (в том числе птица и морепродукты). В то же время, заявил эксперт, пожилым людям нужно с осторожностью есть красное мясо, считающееся лучшим поставщиком белка для организма. Дело в том, что красное мясо богато метионином, повышающим риск опухолей. В старшем возрасте для восполнения белка следует есть чаще такие продукты как птица, рыба и другие дары моря.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты оцениваются врачами как опасные для сердца.

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