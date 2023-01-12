Психиатр Борисов объяснил отличие депрессии от плохого настроения

Потливость.

Учащенное сердцебиение.

Перепады давления.

Нарушения пищеварения, потеря аппетита.

Проблемы со сном.

Усталость, быстрая утомляемость, потеря мотивации, желания что-либо делать.

«Если вы постоянно чувствуете усталость, вам тяжело сосредоточиться, вы быстро утомляетесь и всегда хотите спать, то это повод обратиться к врачу – все это возможные признаки депрессии, - уточнил Олег Борисов.

«Причина депрессии – гормональный сбой, нарушается выработка важного гормона – серотонина. При недостатке серотонина нарушается большинство функций организма», – констатировал врач в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Специалист рассказал в интервью, что возникновение такого серьезного заболевания как депрессия часто происходит незамеченным – возникающим при этом симптомам не придают значения, воспринимая их как временное плохое настроение или недомогание. По словам Борисова, для депрессии свойственны состояния, не связанные напрямую с эмоциями.Что может возникать при депрессии.Психиатр добавил, что при депрессии также может возникать изматывающее человека состояние напряжения, тревожности, паники. Это гораздо более тяжелые и изнурительные переживания, чем периоды хандры и плохого настроения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что возникновению депрессии способствует пристрастие к сладкому

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.