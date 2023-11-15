Онколог Иванов рассказал, как связаны рак желудка и заражение хеликобактер пилори

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пациентка с болью в животе у врача

Онколог Антон Иванов: размножение хеликобактер пилори в ЖКТ может провоцировать развитие язвы и рака.

Хеликобактер пилори – это бактерии, которые при заражении организма колонизируют желудок и часть кишечника. Заражение ими обычно происходит в детстве, и во многих случаях иммунитет справляется с этими патогенами. Но также часто бактерии продолжают оставаться активными и способствуют развитию хелибактеризоа – инфекции, способной подолгу (даже пожизненно) оставаться бессимптомной.
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Если среди проникающих в организм хелакобактер пилори имеются патогенные штаммы, которые получают возможность для своего размножения под влиянием каких-то факторов, то последствия этого могут быть весьма опасными. Об этом онколог Иванов рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Врач сообщил, что с заражением хеликобактер пилори связано развитие рака желудка.

«Бактерия Helicobacter pylori при размножении может спровоцировать появление гастрита, язв и рака», – предупредил эксперт.

В частности, этот микроорганизм способен внедряться в слизистую оболочку пищеварительного тракта и вызывать воспаление, выделяя специфические вещества. Разовьется ли такое воспаление в обширный патогенный процесс, во многом зависит от того, какие индивидуальные особенности присущи организму.

«Не всегда наличие бактерии приводит к появлению рака желудка, хотя у людей с ней риски развития болезни действительно выше», - заявил онколог.

Иванов добавил, что на склонность к заболеванию раком в этих обстоятельствах влияет наследственность: например, человек наследует от родителей определенные генные мутации. Кроме того, факторами влияния могут быть вредные привычки (курение), нездоровое питание, бесконтрольный прием лекарств – все это способствует изъязвлению слизистой оболочки желудка.

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Антон Иванов
Антон Иванов
Здоровье
врач-онколог
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Теги : рак желудка, хеликобактер пилори, Антон Иванов
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