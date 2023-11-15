Врач Шилова: ухудшение зрения может говорить о скрыто протекающем диабете

«Повышенный уровень сахара в крови постепенно разрушает сосуды, отчего может возникнуть диабетическая ретинопатия, при котором происходит поражение сетчатой оболочки глаз», - поделилась специалистка с «Газетой.Ru».

Диабет способен годами развиваться в организме, оставаясь незамеченным. Российский врач Оксана Пивоварова сообщила в интервью, что скрыто протекающий диабет может оставаться таковым в течение 10 лет и больше. Другой специалист, офтальмохирург Татьяна Шилова, отметила в свою очередь, что люди, заболевающие диабетом, почти всегда сталкиваются с проблемами органов зрения.Таким образом, ухудшение зрения может говорить о скрыто протекающем диабете.Шилова добавила, что из-за диабетической ретинопатии снижается качество зрения: оно теряет остроту, изображение в глазах становится расплывчатым. Кроме того, могут возникать глазные кровоизлияния или человек начинает жаловаться на то, что в поле его зрения возникают странные пятна, полоски, движущиеся помутнения.Кроме того, в связи с сахарным диабетом может возникать глаукома, при которой поражается зрительный нерв. Риск глаукомы особенно серьезно возрастает после 50-55 лет. Зрение при этом быстро теряет резкость, так что за довольно короткое время у человека может развиться полная слепота.Взрослым людям, у которых вдруг «садится» зрение, нужно обязательно обращаться к специалистам. Глазные сосуды очень чувствительны к повышению уровня сахара в крови, и проверка органов зрения может помочь выявить эту проблему.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как связаны рак желудка и заражение бактерией хеликобактер пилори.

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