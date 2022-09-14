Кровоизлияния в глазах являются симптомом опасных патологий

«Как правило, появляются у людей, имеющих сопутствующие проблемы сосудистого характера – гипертония, диабет, атеросклероз», – сказала об этом явлении врач в беседе с News.ru.

«Специалист должен исключить наличие кровоизлияния внутри глазного яблока, так как это может быть очень опасно и чревато риском необратимой потери зрения», = добавила Шилова.