«Пылевые клещи питаются частицами эпидермиса человека и животных. Они безопасны и не кусают людей, однако могут принести некоторые проблемы со здоровьем, такие как аллергия, дерматит или астма», - заявила врач порталу «Доктор Питер».

Врач Эстрина напомнила в интервью, что пыль, присутствующая в жилище человека, является местом обитания пылевых клещей, которые в том числе могут колонизировать постель.Врач Эстрина объяснила необходимость менять постельное белье каждую неделю профилактикой накопления паразитов. Также важно правильно его стирать, а после – гладить, подчеркнула эксперт.Специалистка обратила внимание на то, что клещи могут обитать в постели, даже если квартира является достаточно чистой. Стоит провести в кровати со свежезастеленным бельем лишь несколько ночей – за это время она не станет неопрятной и грязной, но микроорганизмов в ней будет достаточно. Человеческое тело после ночи сна оставляет в постели множество следов в виде пота, слюны, перхоти, кожного сала и других выделений. Заметить их присутствие невооруженным глазом невозможно, но для размножения клещей этого хватит сполна: и чем дольше не меняется белье, тем больше становится их колония.Также врач порекомендовала всегда тщательно проветривать комнату, где находится постель (в идеале при этом на нее должен попадать и солнечный свет). Еще один совет: не нужно собирать в квартире предметы, вбирающие пыль, – например, ковры и другие тканевые аксессуары. В ней должно быть как можно больше поверхностей, подлежащих влажной уборке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что часто храпящие люди подвержены риску раннего инсульта и инфаркта.

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