Терапевт Романенко назвала главную ошибку россиян при покупке лекарств

«Самая главная ошибка, которую допускают люди, – это когда они занимаются самолечением, покупают лекарства без назначения врача».

«Температура также может быть признаком какого-то процесса в организме, который сначала нужно диагностировать. Она может повышаться при опухолевых заболеваниях, при активации каких-то других очагов инфекции», – сообщила терапевт «Москве 24».

Россияне любят заниматься самолечением, однако медик Романенко констатировала в интервью:Терапевт обратила внимание на то, что разные патологические состояния могут проявляться одинаковыми симптомами. Заниматься поиском вызвавшего их нарушения должен исключительно врач.В частности, Татьяна Романенко предостерегла россиян от самостоятельной покупки лекарств для снижения высокой температуры. Специалистка подчеркнула, что человек может испытывать чувство жара иди лихорадки не толко из-за ОРВИ.Ранее портал MedikForum.ru писал об опасности приема нестероидных препаратов при похмелье.

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