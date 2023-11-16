Врач Кутушов: недостаток белка и воды в рационе делает кровь более густой

«В рационе обязательно должны быть нежирные сорта мяса (мясо птицы и индейка), морская рыба, молочные продукты, яйца», - перечислил эксперт источники белка.

«На завтрак лучше и вовсе обойтись без каши. Два самых простых и полезных варианта – яичница и кусочек цельнозернового хлеба, а также яичница (или омлет) с овощами, приготовленные без масла», - поделилась специалистка в Telegram.

Врач Кутушов проинформировал, что для поддержания здоровья крови важно употреблять белок – его недостаток в рационе делает кровь более густой.С мнением Михаила Кутушова согласна другой врач, эндокринолог Зухра Павлова. Она отметила, что организм должен получать белок уже с первым приемом пищи. Поэтому не следует, например, завтракать только кашей – в ней должны присутствовать кусочек мяса или рыбы, либо яйцо.Говоря о проблеме густой крови, врачи предупреждают, что при таком ее изменении возникает предрасположенность к варикозу, тромбофлебиту, стенокардии, инфаркту миокарда. Профессор Кутушов добавил, что помимо недостатка белка в рационе кровь также делает более густой слишком незначительное употребление воды. Особенно важно пить ее утром после пробуждения от сна. Эксперт порекомендовал выпивать в это время большой стакан чистой и теплой жидкости. Он уточнил, что после ночного сна организм подвергается гиповолемии, при которой уменьшается объем циркулирующей крови из-за ее сгущения. Сердце, вынужденное перекачивать такую загустевшую кровь, начинает испытывать перегрузку, что негативно отражается на его состоянии.Помимо этого, врач Кутушов посоветовал россиянам следить за количеством потребляемого сахара, так как его избыток тоже может делать кровь более густой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом Юрием Коневым были названы продукты, опасные для здоровья сердца

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