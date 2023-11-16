Врач Разаренова: вызывающая рак бактерия может годами находиться внутри человека

«Эта бактерия является одной из самых распространенных причин, из-за которой развивается рак желудка», - поделилась медик с ИА Регнум.

«Бактерия может годами находиться внутри человека и при этом не вызывать каких-то проблем и осложнений», - уточнила врач.

«Следует пройти обследования на выявление данной бактерии – в особенности тем, кто страдает частыми болями в животе, испытывает неприятные ощущения и тяжесть сразу после приема пищи, для кого нередкими бывают тошнота и изжога или у кого уже выявлен гастрит», - порекомендовала эксперт.

Врач Разаренова рассказала в интервью, что вышеназванная бактерия, обитающая в желудке, может провоцировать развитие таких заболеваний как гастрит, язва или рак желудка.Специалистка отметила, что вызывающая рак бактерия очень часто проникает в организм человека в его детские годы (как правило, контактным путем от близких родственников). В дальнейшем она может оставаться в пищеварительном тракте всю оставшуюся жизнь.Разаренова добавила, что проблемы со здоровьем при инфицировании хеликобактер пилори возникают в обстоятельствах снижения иммунитета. Здоровая иммунная система не допускает активизации этой бактерии, но при снижении защитных ресурсов организма все может измениться. В этом случае хеликобактер начинает активно вырабатывать вещество, делающее желудок уязвимым. В нем возникают изъязвление и воспаление, способные довести до возникновения рака. Риск таких процессов становится особенно высоким, если, будучи инфицированным бактерией, человек не проходит нужного лечения для избавления от нее.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как образ жизни людей влияет на появление рака.

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