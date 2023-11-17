«Характерный запах аммиака может указывать на вирусный или токсический гепатит, фиброз или цирроз печени, а также на заболевания почек – хроническую почечную недостаточность или пиелонефрит», - поделилась медик с порталом 74.ru

Врач Зубова назвала патологические причины неприятного запаха от тела. В частности от человека может неожиданно начать пахнуть аммиаком – подобное изменение может говорить о проблемах с печенью и почками (эти органы ответственны за его утилизацию и выведение из тела).Кроме того, от тела может ощущаться неприятный запах ацетона. По словам Зубовой, таким симптомом может «заявлять» о себе сахарный диабет. Такой «аромат» обычно бывает связан с нехваткой в организме инсулина – гормона, необходимого для расщепления сахара. Врач предупредила: запах ацетона может сигнализировать о сильно повышенном уровне глюкозы, опасном для организма своими последствиями.Патологической причиной другого неприятного запаха от тела, напоминающего мышиный или затхлый, может быть заболевание фенилкетонурия. Оно развивается в связи с неспособностью организма вырабатывать фермент для расщепления вещества фенилаланин (содержится в яйцах, курятине, говядине, молоке). В результате уровень фенилаланина повышается, способствуя повреждению внутренних органов и нервной системы.Также телесный запах может приобретать рыбные ноты, что указывает на нарушение обмена веществ, дополнила эксперт. «Старческий» запах является симптомом гормональных нарушений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях начинает ухудшаться запах изо рта.

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