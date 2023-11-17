Врач Утюмова посоветовала людям без болезней ЖКТ есть супы каждую неделю

«Лучше выбирать овощные супы либо приготовленные на основе курицы, индейки, кролика или нежирных сортов мяса. В составе овощных супов содержится большое количество пищевых волокон. Они способствуют улучшению перистальтики», - рассказала Дарья Утюмова. «Известиям»

Врач Устюмова констатировала, что суп может стать прекрасным дополнением к рациону питания как блюдо, сбалансированное по содержанию белка, углеводов и других веществ, необходимых для хорошей работы организма. Вдобавок в супе продукты подвергаются относительно щадящей тепловой обработке, что сохраняет в них большое количество полезных макро и микроэлементов. Немаловажным является и то, что обычно супы благодаря воде содержат меньше калорий, чем «сухие» и более плотные блюда.Врач посоветовала людям без болезней ЖКТ есть супы каждую неделю хотя бы два или три раза.При приготовлении мясных супов первый бульон лучше слить, добавила она. В таком бульоне может быть много жира или химикатов, получаемых животными с комбикормом.Также врач ответила, нужно ли пить воду во время еды. По словам медика, это зависит от того, хочет ли сам человек пить. Обязательным условием употребление воды в этом случае не является.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-диетологом Михаилом Гинзбургом были названы продукты и напитки , способные сгущать кровь и вызывать тромбы.

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