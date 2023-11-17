Врач Утюмова посоветовала людям без болезней ЖКТ есть супы каждую неделю
По мнению врача-терапевта Дарьи Утюмовой, употребление супов является полезной для здоровья привычкой.
Врач Устюмова констатировала, что суп может стать прекрасным дополнением к рациону питания как блюдо, сбалансированное по содержанию белка, углеводов и других веществ, необходимых для хорошей работы организма. Вдобавок в супе продукты подвергаются относительно щадящей тепловой обработке, что сохраняет в них большое количество полезных макро и микроэлементов. Немаловажным является и то, что обычно супы благодаря воде содержат меньше калорий, чем «сухие» и более плотные блюда.
Врач посоветовала людям без болезней ЖКТ есть супы каждую неделю хотя бы два или три раза.
«Лучше выбирать овощные супы либо приготовленные на основе курицы, индейки, кролика или нежирных сортов мяса. В составе овощных супов содержится большое количество пищевых волокон. Они способствуют улучшению перистальтики», - рассказала Дарья Утюмова. «Известиям».
При приготовлении мясных супов первый бульон лучше слить, добавила она. В таком бульоне может быть много жира или химикатов, получаемых животными с комбикормом.
Также врач ответила, нужно ли пить воду во время еды. По словам медика, это зависит от того, хочет ли сам человек пить. Обязательным условием употребление воды в этом случае не является.
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