Диетолог Гинзбург: некоторые продукты и напитки могут сгущать кровь и вызывать тромбы

«Закупорка тромбом артерии или вены может привести к почти мгновенной смерти», - подчеркнул врач в комментарии aif.ru

«Из-за сахара повышается уровень глюкозы в крови и растет выработка липидных соединений. Это повышает вязкость крови, увеличивает риск тромбоза», - заявил диетолог.

Врач и диетолог Михаил Гинзбург некоторые напитки и продукты могут сгущать кровь и вызывать тромбы, которые далеко не всегда выявляются своевременно. Во многих случаях о наличии этих опасных сгустков крови становится известно только в критических ситуациях с риском летального исхода.Гинзбург напомнил, что человеческий организм обладает системой свертывания крови, которая активизируется в моменты, когда происходит повреждение тканей и возникает кровотечение. Кровь при этом начинает сворачиваться, а при серьезных травмах образуются тромбы, рассасывающиеся по мере заживления. Но если система становится чересчур активной, это способствует образованию тромбов без всякой необходимости закрывать ими рану. По словам эксперта, некоторые напитки и продукты стимулируют такую активность.В частности среди продуктов-провокаторов тромбообразования Гинзбург назвал сахар. Он обратил внимание, что сахар сегодня содержится в составе очень многих продуктов. Многие люди злоупотребляют им, не осознавая этого..Употребление сладких напитков (включая газировку, пакетированные соки), а также алкоголя, бобовых, субпродуктов, рассолов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Валентин Фадеев рассказал , почему сахарозаменители могут не давать нужного эффекта.

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