Врач Чернышова: чувство кома в горле может возникать из-за болезни щитовидной железы

«Часто ком в горле бывает при проблемах с щитовидной железой, когда она увеличена или есть узел», – отметила специалистка в комментарии «Москве 24».

Врач Чернышова посоветовала россиянам обращаться к врачу, если они замечают, что у них стало часто возникать такое ощущение. Чувство кома в горле может возникать из-за болезни щитовидной железы, – назвала медик возможную причину подобного изменения.Также этим симптомом – комом в горле – нередко проявляется рефлюксная болезнь. При ее развитии происходит заброс кислого содержимого желудка в пищевод, чья слизистая обжигается, травмируется и подвергается эрозии.Чернышова добавила, что чувство кома в горле нередко возникает из-за проблем, связанных с нарушениями функций мозга и нервной системы – иеврологическими или психическими. В частности, провоцировать его могут неврозы, черепно-мозговые травмы, инсульт, нейроинфекции. При лечении данного расстройства может понадобиться в том числе психотерапия.На патологии шейного отдела, проблемы с сердцем, злокачественные новообразования.Такое чувство может сопровождаться нарушениями в проглатывании пищи и воды, дыхании.Ранее портал MedikForum.ru писал о распространенных симптомах больной печени.

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