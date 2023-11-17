Врач Чернышова: чувство кома в горле может возникать из-за болезни щитовидной железы

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ком в горле

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, чувство кома в горле может возникать из-за узловых образований щитовидной железы.

Врач Чернышова посоветовала россиянам обращаться к врачу, если они замечают, что у них стало часто возникать такое ощущение. Чувство кома в горле может возникать из-за болезни щитовидной железы, – назвала медик возможную причину подобного изменения.

«Часто ком в горле бывает при проблемах с щитовидной железой, когда она увеличена или есть узел», – отметила специалистка в комментарии «Москве 24».

Также этим симптомом – комом в горле – нередко проявляется рефлюксная болезнь. При ее развитии происходит заброс кислого содержимого желудка в пищевод, чья слизистая обжигается, травмируется и подвергается эрозии.

Чернышова добавила, что чувство кома в горле нередко возникает из-за проблем, связанных с нарушениями функций мозга и нервной системы – иеврологическими или психическими. В частности, провоцировать его могут неврозы, черепно-мозговые травмы, инсульт, нейроинфекции. При лечении данного расстройства может понадобиться в том числе психотерапия.

На что еще может указывать чувство кома в горле? На патологии шейного отдела, проблемы с сердцем, злокачественные новообразования.

Такое чувство может сопровождаться нарушениями в проглатывании пищи и воды, дыхании.

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : ком в горле, причины нарушения, Надежда Чернышова
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