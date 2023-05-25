Терапевт Хухрев: ком в горле может вызываться больной щитовидной железой

«Если человек успокоился, ком может и пройти», - отметил медик в беседе с «Москвой 24».

«С возрастом мышцы, к сожалению, становятся более "забитыми", менее эластичными и чаще болят», - предупредил специалист.

По словам терапевта Хухрева, возникающее ощущение кома в горле – это частая причина обращений пациентов к врачам. Нередко оно появляется у людей, пребывающих в печали, переживаниях.Крое того, сказал Алексей Хухрев, ком в горле может вызываться больной щитовидной железой. Состояние железы необходимо проверить, когда чувство кома в горле становится постоянным. Его, например, могут провоцировать узлы, возникающие на щитовидке.Терапевт добавил, что чувство присутствующего в горле кома иногда возникает из-за проблем с ЖКТ, например, из-за имеющегося рефлюкс-эзофагита. При этом нарушении пищевод и гортань страдают от заброса желудочного содержимого и сока, вызывающего ожоги их нежных тканей.Пожилые люди могут столкнуться с явление кома в горле вследствие мышечного спазма.В то же время врач констатировал, что дискомфортное ощущение кома в горле могут испытывать не только пожилые, но и молодые люди.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут скрываться за частым мочеиспусканием.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.