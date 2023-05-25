Терапевт Хухрев: ком в горле может вызываться больной щитовидной железой

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ком в горле

Жалобы на некий ком в горле у пожилых людей могут быть связаны с проблемами в работе щитовидной железы, сообщил терапевт Алексей Хухрев.

По словам терапевта Хухрева, возникающее ощущение кома в горле – это частая причина обращений пациентов к врачам. Нередко оно появляется у людей, пребывающих в печали, переживаниях.

«Если человек успокоился, ком может и пройти», - отметил медик в беседе с «Москвой 24».

Крое того, сказал Алексей Хухрев, ком в горле может вызываться больной щитовидной железой. Состояние железы необходимо проверить, когда чувство кома в горле становится постоянным. Его, например, могут провоцировать узлы, возникающие на щитовидке.

Терапевт добавил, что чувство присутствующего в горле кома иногда возникает из-за проблем с ЖКТ, например, из-за имеющегося рефлюкс-эзофагита. При этом нарушении пищевод и гортань страдают от заброса желудочного содержимого и сока, вызывающего ожоги их нежных тканей.

Пожилые люди могут столкнуться с явление кома в горле вследствие мышечного спазма.

Терапевт Хухрев назвал симптомы возникших проблем с щитовидной железой


«С возрастом мышцы, к сожалению, становятся более "забитыми", менее эластичными и чаще болят», - предупредил специалист.

В то же время врач констатировал, что дискомфортное ощущение кома в горле могут  испытывать не только пожилые, но и молодые люди.

Постоянную раздражительность вызывают в том числе болезни щитовидной железы


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Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
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