Врач Шестаков: алкоголь и нехватка витамина D усугубляют дефицит кальция
Врач Андрей Шестаков: из-за дефицита кальция часто страдают взрослые женщины и спортсмены.
Кальций является одним из важнейших микроэлементов, получаемых человеческим организмом из пищи. Чаще всего он ассоциируется со здоровыми костями и зубами, хотя также играет важную роль в процессах кроветворения, помогает мышцам сокращаться, регулирует нормальный сердечный ритм и функции нервов. Около 99% кальция в организме хранится в костях, а оставшийся 1% находится в крови, мышцах и других тканях.
Врач Шестаков сообщил в комментарии Pravda.Ru о симптомах, указывающих на дефицит минерала.
«Снижение работоспособности и нарушение подвижности суставов может указывать на нехватку кальция в организме».
Шестаков подчеркнул, что наличие данной проблемы связано с подверженностью переломам, остеопорозу, потере зубов. При этом пострадать из-за опасных последствий дефицита кальция больше остальных рискуют женщины, вступающие в пору менопаузы, а также спортсмены.
Постепенный, прогрессирующий дефицит кальция может возникнуть у людей, которые не получают достаточного количества кальция с пищей в течение длительного времени или теряют способность усваивать кальций.
Медик предупредил:
«нехватку кальция усугубляют алкоголь, курение, недостаток витамина D».
Сколько нужно получать кальция? Рекомендуемая диетическая норма кальция для женщин в возрасте 19–50 лет составляет 1000 мг в день; для женщин 51+ лет – 1200 мг. Для мужчин 19–70 лет рекомендуемая суточная доза составляет 1000 мг; для мужчин 71+ лет – 1200 мг.
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