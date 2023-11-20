Врач Гизатуллин: употребление некоторых продуктов становится триггером для мигрени

«Сопровождать мигрень могут тошнота, озноб, рвота, бессонница, учащенное сердцебиение, вялость, подавленное настроение», - перечислил Гизатуллин в комментарии Life.ru

«Употребление шоколада, бананов, жирных сыров, цитрусовых и алкоголя способно вызвать приступ мигрени», - предупредил Ринат Гизатуллин.

Мигренью называют стойкую пульсирующую головную боль, возникающую с одной стороны (головы). Такая боль характеризуется длительностью и своей стойкостью к действию обычных анальгетиков. Она может продлиться несколько суток, сопровождаясь другими неприятными ощущениями.Говоря о том, в каких обстоятельствах возникает мигрень, врач отметил, что употребление некоторых продуктов становится триггером для вызывающих ее процессов. В составе этих продуктов содержатся вещества, к которым организм некоторых людей бывает по-особому чувствительным.Медик добавил, что вылечить хроническую мигрень раз и навсегда невозможно. В то ж время существует терапия, помогающая не допускать повторения болезненных приступов: она включает изменения в образе жизни и прием лекарств.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить организму морковный сок.

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