Врач Гизатуллин: употребление некоторых продуктов становится триггером для мигрени

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головная боль

Невролог Ринат Гизатуллин назвал шоколад и бананы среди провокаторов приступа мигрени.

Мигренью называют стойкую пульсирующую головную боль, возникающую с одной стороны (головы). Такая  боль характеризуется длительностью и своей стойкостью к действию обычных анальгетиков. Она может продлиться несколько суток, сопровождаясь другими неприятными ощущениями.

«Сопровождать мигрень могут тошнота, озноб, рвота, бессонница, учащенное сердцебиение, вялость, подавленное настроение», - перечислил Гизатуллин в комментарии Life.ru.

Говоря о том, в каких обстоятельствах возникает мигрень, врач отметил, что употребление некоторых продуктов становится триггером для вызывающих ее процессов. В составе этих продуктов содержатся вещества, к которым организм некоторых людей бывает по-особому чувствительным.

«Употребление шоколада, бананов, жирных сыров, цитрусовых и алкоголя способно вызвать приступ мигрени», - предупредил Ринат Гизатуллин.

Медик добавил, что вылечить хроническую мигрень раз и навсегда невозможно. В то ж время существует терапия, помогающая не допускать повторения болезненных приступов: она включает изменения в образе жизни и прием лекарств.

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