Фармацевт Сокольский рассказал, как может навредить организму морковный сок

«При избыточном употреблении моркови не все каротиноиды усваиваются, что может привести к дисфункции печени и, как следствие – к каротиноидной желтухе. Как и при обыкновенной желтухе, при каротиноидной желтеют белки глаз, ладони и кожные покровы», - рассказал Сокольский aif.ru

Одно из несомненных достоинств моркови – ее насыщенность веществами каротиноидами, которые перерабатываются организмом в витамин А, являющийся одним из важнейших для поддержания хорошего иммунитета и молодости организма. Но получение их слишком большого количества может сказаться на печени, предупредил эксперт.Специалист добавил, что организму таким образом может навредить скорее не сама морковка, а морковный сок. Этот напиток содержит очень высокую концентрацию каротиноидов и при этом лишен нужного количества клетчатки, замедляющей их всасывание. С морковным соком, который легко поглощается стаканами, организм рискует заполучить «ударную» дозу каротиноидов, тогда как моркови для этого необходимо съесть нереально много.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты из категории здорового питания могут быть нежелательными для худеющих людей.

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