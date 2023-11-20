Фармацевт Сокольский рассказал, как может навредить организму морковный сок

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морковный сок

Фармацевт Игорь Сокольский: пристрастие к морковному соку может негативно отразиться на состоянии печени.

Одно из несомненных достоинств моркови – ее насыщенность веществами каротиноидами, которые перерабатываются организмом в витамин А, являющийся одним из важнейших для поддержания хорошего иммунитета и молодости организма. Но получение их слишком большого количества может сказаться на печени, предупредил эксперт.

«При избыточном употреблении моркови не все каротиноиды усваиваются, что может привести к дисфункции печени и, как следствие – к каротиноидной желтухе. Как и при обыкновенной желтухе, при каротиноидной желтеют белки глаз, ладони и кожные покровы», - рассказал Сокольский aif.ru.

Специалист добавил, что организму таким образом может навредить скорее не сама морковка, а морковный сок. Этот напиток содержит очень высокую концентрацию каротиноидов и при этом лишен нужного количества клетчатки, замедляющей их всасывание. С морковным соком, который легко поглощается стаканами,  организм рискует заполучить «ударную» дозу каротиноидов, тогда как моркови для этого необходимо съесть нереально много.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты из категории здорового питания могут быть нежелательными для худеющих людей.

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Игорь Сокольский
Игорь Сокольский
ЗОЖ
кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии
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