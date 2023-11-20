Усталость по утрам: 5 простых советов сделают вас настоящим жаворонком

Это облегчит вам вставание по утрам

1. Не заводите будильник в постели

"Как только вы встанете с постели, кровообращение постепенно улучшится, и вам будет легче собраться в ванной или приготовить кофе на кухне", - говорит врач-терапевт Климовская Елена специально для МедикФорум.

2. Деактивировать функцию повтора

"С каждым повтором будильника вы выбиваетесь из нового цикла сна, из-за чего вам становится еще сложнее встать с постели".

3. Избегайте темноты

"В то же время вы также можете открыть окно, чтобы обеспечить свежий воздух. Движение помогает разогнать кровь, что помогает избавиться от усталости".

4. Пейте воду

"Это не только активирует мозг, но и обеспечивает нормализацию метаболизма, пищеварения и деятельности почек".

5. Вставайте в одно и то же время

"Кроме того, убедитесь, что вы спите не менее семи часов. Как показывает исследование, у людей, которые спят шесть часов или меньше, снижается бдительность".

Изменение времени подъема: вот на что следует обратить внимание

Если вы не рано встаете, обычно вам трудно вставать по утрам. Когда звенит будильник, многие люди сразу его выключают. В большинстве случаев ответом будет «Еще 5 минут!», но часто этот срок увеличивается до 20 или 30 минут.Чтобы вы не проспали, есть несколько хитростей, которые помогут вам в будущем быстрее вставать с постели.Если будильник не стоит прямо на прикроватной тумбочке, сначала придется встать, чтобы его выключить.Популярная функция повтора позволяет вам спать в течение нескольких минут после первоначального сигнала будильника, прежде чем вы снова проснетесь. Однако если вы отбросите настоящий сигнал тревоги, ваше тело решит, что это был ложный сигнал тревоги, и вы вернетесь в фазу глубокого сна.Лучше всего совместить этот совет с советом 1: После того, как вы встанете, чтобы выключить будильник, желательно впустить в комнату естественный свет.Это подавляет выработку организмом собственного гормона сна мелатонина. Это разбудит вас быстрее, чем если бы вы включили обычный комнатный свет или прикроватную лампу.Пока вы спите, ваш организм теряет до полулитра жидкости. Если вы выпьете стакан теплой воды после пробуждения, вы восполните дефицит.Поддерживайте ритм сна: если вы будете каждый день ложиться спать в разное время, ваши внутренние часы сбьются, и вам будет сложнее проснуться.Поэтому всегда вставайте в одно и то же время, даже по выходным. Это означает, что ваше тело привыкнет к этому, и вы встанете с постели быстрее и легче.Если вы хотите вставать раньше в будущем, вам также следует стараться не вставать слишком рано изо дня в день.К новому времени желательно приближаться с шагом в 15 минут. Это означает: ложитесь спать на 15 минут раньше вечером и вставайте на 15 минут раньше на следующий день. Вам следует поддерживать этот ритм в течение трех дней, прежде чем снова перенести время пробуждения на 15 минут вперед.Это позволит вашему телу постепенно привыкнуть к изменениям и вам будет легче идти в ногу со временем.Ранее МедикФорум писал о вредных кашах для здоровья.

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