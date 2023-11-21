Онколог Иванов: кофе оказывает защитное действие при колоректальном раке и раке печени

«Кофе может облегчить симптомы болезни у онкобольных, а также помочь в профилактике некоторых видов рака. Например, напиток оказывает защитное действие при колоректальном раке, раке печени и молочных желез», - поделился врач с «Газетой.Ru».

Онколог Иванов сообщил в интервью, что этому напитку присуще защитное действие при колоректальном раке и раке печени.Иванов добавил, что исследования свойств основного вещества напитка (кофеина) выявили его способность влиять на прекращение выработки в крови провоспалительных компонентов. Кроме того, кофеин может подавлять процесс пролиферации, при которой происходит разрастание ткани из-за аномального деления и размножения клеток. Именно благодаря этому кофе оказывает защитное действие при колоректальном раке, раке печени и молочных желез.Медик обратил внимание, что помимо кофеина кофе содержит очень большое количество других противовоспалительных веществ. В частности, его состав богат полифенолами и хлорогеновой кислотой, которые тоже наделены свойством препятствовать возникновению рака.Отдельно Иванов отметил положительное влияние кофе на состояние печени. Вещества напитка улучшают ее защиту от воспалительных явлений, того же цирроза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким внешним признакам можно заподозрить имеющееся у человека заболевание печени.

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