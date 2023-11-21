Врач Паршина: неправильный прием жаропонижающих средств доводит до гепатита

«Чтобы организм смог «сжечь» возбудителя, сбивать температуру, если она на невысоких цифрах (до 38 градусов), не стоит».

«Если температура, например, 39 градусов, дали жаропонижающее средство, и она снизилась до 38,5 градуса – от лекарства большего не требуется. Если же пытаться все сбивать и сбивать во что бы то ни стало, то есть риск получить передозировку препаратов», - объяснила эксперт «АиФ»

Врач Паршина назвала распространенные ошибки, совершаемые людьми в попытках снизить «подскочившую» при заболевании температуру. Медик отметила, что нередко люди стараются сбить недостаточно сильный жар.Паршина уточнила, что прием жаропонижающих средств при относительно невысокой температуре тела допустим при серьезном ухудшении состояния, когда возникает сильная ломота в теле, значительная слабость.Врач обратила внимание, что, сбивая высокую температуру (например, близкую к 39 градусам), не следует пытаться как можно быстрее понизить ее до заветных 36,6. Если с такой целью активно используются разные жаропонижающие средства, это может стать опасной для заболевшего человека ошибкой.Паршина предупредила, что неправильный прием жаропонижающих средств доводит до гепатита – в частности, может развиться лекарственный гепатит. Сбивать температуру следует препаратом, назначенным врачом – вот наиболее верный сценарий терапии. Самостоятельное применение таких лекарств, их совмещение чревато токсическим эффектом и возникновением непредвиденных нарушений из-за реакций организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что за симптомы ОРВИ можно принять проявление менингита.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.