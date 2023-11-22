4 продукта для завтрака, которые повышают риск развития рака

"Исследователи, которые анализировали диету и образ жизни почти полумиллиона человек на протяжении более десяти лет, обнаружили, что те, кто ел больше ультраобработанных продуктов (УПП), имели более высокий риск развития рака верхних отделов аэродигестивного тракта, включая пищевод", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Колбасные изделия

Хлопья на завтрак

Хлеб массового производства

Йогурты с фруктовым вкусом.

«В нескольких обсервационных исследованиях УПП были связаны с избыточным весом и увеличением жира в организме. Это имеет смысл, поскольку они, как правило, вкусны, удобны и дешевы, способствуют потреблению больших порций и чрезмерному количеству калорий. Однако было интересно, что в нашем исследовании связь между употреблением UPF и раком верхних отделов пищеварительного тракта, похоже, не в значительной степени объясняется индексом массы тела и соотношением талии и бедер».

«В нескольких обсервационных исследованиях УПП были связаны с избыточным весом и увеличением жира в организме. Это имеет смысл, поскольку они, как правило, вкусны, удобны и дешевы, способствуют потреблению больших порций и чрезмерному количеству калорий. Однако было интересно, что в нашем исследовании связь между употреблением УПП и раком верхних отделов пищеварительного тракта, похоже, не в значительной степени объясняется индексом массы тела и соотношением талии и бедер».

УПП уже давно связывают с ожирением, которое сопряжено с повышенным риском развития некоторых видов рака.Несмотря на их вредное воздействие на здоровье, эти продукты зачастую гораздо дешевле купить, а приготовить их быстрее и проще, чем более здоровую пищу.Предыдущие исследования выявили связь между потреблением УПП и раком, в том числе недавнее британское исследование, в котором рассматривалась связь между UPF и 34 различными видами рака в крупнейшем когортном исследовании.Хотя ожирение, связанное с высоким потреблением УПП, часто обвиняют в повышенном риске развития рака, последнее исследование доказывает, что это не единственный виноватый фактор.Исследователи попытались определить, можно ли объяснить связь между потреблением УПП и раком головы и шеи.Результаты показали, что употребление на 10 процентов больше УПП связано с повышением риска развития рака головы и шеи на 23 процента и повышением риска рака пищевода (аденокарциномы пищевода) на 24 процента.Результаты показали, что употребление на 10 процентов больше УПП связано с повышением риска развития рака головы и шеи на 23 процента и повышением риска рака пищевода (аденокарциномы пищевода) на 24 процента.Авторы исследования предположили, что другие механизмы потенциально могут объяснить связанный с этим более высокий риск рака полости рта и горла, например, наличие добавок в УПП, включая эмульгаторы и искусственные подсластители, которые ранее ассоциировались с повышенным риском развития заболевания.Кроме того, исследователи предполагают, что загрязнения из упаковки УПП, а также производственного процесса могут помочь объяснить связь между потреблением УПП и раком полости рта и горла.Ранее МедикФорум писал о вредных кашах для завтрака.

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