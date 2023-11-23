Флеболог Орлов: зимой у людей с варикозом могут возникать опасные осложнения

«Перепады температур и малоподвижный образ жизни могут привести к осложнениям при варикозной болезни», - сказал врач в комментарии «Москве 24»

«В осеннее-зимний период чаще всего развиваются различные сердечно-сосудистые заболевания. В том числе смертельно опасное осложнение варикоза – тромбоэмболия легочной артерии», - предупредил флеболог Орлов.

Флеболог Орлов сообщил, что зимой у людей с варикозом могут возникать опасные осложнения, их риск повышается в связи с изменениями внешних условий и образа жизни в это время года.Орлов добавил, что постоянные перепады температур, которым подвергается организм зимой, провоцируют сосудистую нестабильность, заставляя сосуды периодически становиться расширенными или суженными. Для ослабленных, не слишком здоровых сосудов это может стать чрезмерной нагрузкой.Специалист посоветовал людям с варикозом для профилактики опасных осложнений зимой избегать переохлаждения. Кроме того, им важно не подвергать себя воздействию резкой смены температур, которая вредит сосудам при имеющемся варикозе и усугубляет его течение.Флеболог подчеркнул, что зимой необходимо поддерживать двигательную активность, не избегать пеших прогулок на свежем воздухе. Когда человек с варикозом начинает меньше двигаться, для него повышается риск сгущения крови и тромбоза, пояснил врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что могут означать боли в области сердца, возникающие при ходьбе

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