Терапевт Квасова: психоэмоциональное состояние женщин может меняться из-за менопаузы

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Врач Анастасия Квасова: в период менопаузы женщины могут пострадать от депрессии и бессонницы.

В комментарии терапевта-эндокринолога Анастасии Квасовой были перечислены нарушения в состоянии женщин, возникающие из-за наступления менопаузы. Менопауза означает, что женский организм перестает быть фертильным: он больше не производит способных к зачатию яйцеклеток. Кроме того, снижается уровень эстрогена, его главного полового гормона.

«Своевременное время наступления менопаузы – возраст от 45 до 55 лет», - сообщила медик «Мосленте».

Терапевт Квасова отметила, что психоэмоциональное состояние женщин может меняться из-за менопаузы – контроль над эмоциями ослабевает, усиливается подверженность негативным состояниям.

«Некоторые из возможных ментальных и психологических аспектов влияния менопаузы включают в себя эмоциональные колебания, тревожность, депрессии, бессонницу», - перечислила специалистка.

Квасова добавила, что женщины также могут ощущать ослабление когнитивных функций: например, в виде  ухудшения памяти, снижения концентрации, работоспособности.

Другим симптомом менопаузы являются приливы (состояния, сопровождаемые чувством внезапного сильного жара и потливости). Многие женщины могут с удивлением обнаружить, что у них повышено артериальное давление. Также в этот период могут возникнуть проблемы с весом, который начинает увеличиваться в условиях привычного рациона.

Врач обратила внимание, что менопауза отражается и на состоянии внешнего облика.

«Снижение синтеза эстрогена ведет к появлению морщин, ломкости ногтей, выпадению волос, появлению пигментных пятен, сухости кожи».

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Анастасия Квасова
Анастасия Квасова
Здоровье
врач-терапевт, эндокринолог
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Теги : менопауза, плохое самочувствие, Анастасия Квасова