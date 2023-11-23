Терапевт Квасова: психоэмоциональное состояние женщин может меняться из-за менопаузы

«Своевременное время наступления менопаузы – возраст от 45 до 55 лет», - сообщила медик «Мосленте»

«Некоторые из возможных ментальных и психологических аспектов влияния менопаузы включают в себя эмоциональные колебания, тревожность, депрессии, бессонницу», - перечислила специалистка.

«Снижение синтеза эстрогена ведет к появлению морщин, ломкости ногтей, выпадению волос, появлению пигментных пятен, сухости кожи».

В комментарии терапевта-эндокринолога Анастасии Квасовой были перечислены нарушения в состоянии женщин, возникающие из-за наступления менопаузы. Менопауза означает, что женский организм перестает быть фертильным: он больше не производит способных к зачатию яйцеклеток. Кроме того, снижается уровень эстрогена, его главного полового гормона.Терапевт Квасова отметила, что психоэмоциональное состояние женщин может меняться из-за менопаузы – контроль над эмоциями ослабевает, усиливается подверженность негативным состояниям.Квасова добавила, что женщины также могут ощущать ослабление когнитивных функций: например, в виде ухудшения памяти, снижения концентрации, работоспособности.Другим симптомом менопаузы являются приливы (состояния, сопровождаемые чувством внезапного сильного жара и потливости). Многие женщины могут с удивлением обнаружить, что у них повышено артериальное давление. Также в этот период могут возникнуть проблемы с весом, который начинает увеличиваться в условиях привычного рациона.Врач обратила внимание, что менопауза отражается и на состоянии внешнего облика.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами могут проявляться нарушения в работе щитовидной железы.

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