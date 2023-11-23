Вот что происходит в организме, если есть гранат каждый день
Гранаты – настоящие иммуностимуляторы. Прекрасно, что они актуальны осенью и зимой — именно тогда, когда иммунная система нуждается в наибольшей поддержке. Вот почему лучше всего есть гранаты каждый день.
Сезон граната начинается в сентябре и длится примерно до февраля. Гранаты действительно полезны, поэтому мы любим их осенью и зимой.
Совет: после сбора гранаты не дозревают. Поэтому при покупке следует обязательно выбирать максимально спелые экземпляры. Чистка граната и разматывание семян может быть довольно утомительной задачей, но это окупается, как выяснили исследователи.
Больше мышечной силы с гранатами
В частности, исследователи обнаружили, что семена граната могут улучшить мышечную силу.
Биологический процесс, стоящий за этим
Если организм вырабатывает много уролитина А (метаболита, образующегося в результате преобразования эллаготаннинов кишечными бактериями), мышечная сила укрепляется.
"Чтобы организм выработал этот метаболит, имеет смысл придерживаться диеты, богатой эллаготаннинами – а именно эти эллаготаннины содержатся в семенах граната", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Остальная часть вашего рациона также должна быть правильной
Уролитин А работает в организме, восстанавливая энергетические центры клеток. С возрастом организм теряет способность устранять неработающие или поврежденные энергетические центры. Это приводит к тому, что мышцы становятся менее эффективными.
"Тренировки – это только полдела, когда дело касается поддержания мышечной силы. Сбалансированная и здоровая диета также помогает поддерживать мышечную силу".
Гранат: настоящий суперпродукт зимой
Продукты, содержащие эллаготаннины, в частности, могут укреплять клетки и дольше сохранять здоровье мышц. Гранаты здесь — лучший суперпродукт. Они характеризуются особенно высоким содержанием эллаготанинов, а также содержат много витамина С, который, в свою очередь, также полезен для укрепления и поддержания мышц.
"Яблоки, клубника и грецкие орехи также полезны для наращивание мышц".
Гранаты: полезны для кровяного давления, сердца и т. д.
Но гранат может сделать гораздо больше: содержащиеся в нем растительные вещества защищают сердечные сосуды от вредного холестерина ЛПНП и, таким образом, могут снизить кровяное давление. Всего один стакан гранатового сока в день сохраняет эластичность сосудов сердца.
Растительные вещества также действуют против бактерий и вирусов и тем самым укрепляют иммунную систему.
"Семена граната также полезны для кишечника. Кислота, содержащаяся в гранате, метаболизируется кишечными бактериями в уролитин, который оказывает противовоспалительное действие".
И последнее, но не менее важное: пуницин жирных кислот омега-5, содержащийся в семенах граната, полезен для кожи. Он уменьшает отеки, стимулирует выработку собственного коллагена в организме и может снять воспаление.
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