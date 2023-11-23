Вот что происходит в организме, если есть гранат каждый день

Больше мышечной силы с гранатами

Биологический процесс, стоящий за этим

"Чтобы организм выработал этот метаболит, имеет смысл придерживаться диеты, богатой эллаготаннинами – а именно эти эллаготаннины содержатся в семенах граната", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Остальная часть вашего рациона также должна быть правильной

"Тренировки – это только полдела, когда дело касается поддержания мышечной силы. Сбалансированная и здоровая диета также помогает поддерживать мышечную силу".

Гранат: настоящий суперпродукт зимой

"Яблоки, клубника и грецкие орехи также полезны для наращивание мышц".

Гранаты: полезны для кровяного давления, сердца и т. д.

"Семена граната также полезны для кишечника. Кислота, содержащаяся в гранате, метаболизируется кишечными бактериями в уролитин, который оказывает противовоспалительное действие".

Сезон граната начинается в сентябре и длится примерно до февраля. Гранаты действительно полезны, поэтому мы любим их осенью и зимой.Совет: после сбора гранаты не дозревают. Поэтому при покупке следует обязательно выбирать максимально спелые экземпляры. Чистка граната и разматывание семян может быть довольно утомительной задачей, но это окупается, как выяснили исследователи.В частности, исследователи обнаружили, что семена граната могут улучшить мышечную силу.Если организм вырабатывает много(метаболита, образующегося в результате преобразования эллаготаннинов кишечными бактериями),укрепляется.Уролитин А работает в организме, восстанавливая энергетические центры клеток. С возрастом организм теряет способность устранять неработающие или поврежденные энергетические центры. Это приводит к тому, что мышцы становятся менее эффективными.Продукты, содержащие эллаготаннины, в частности, могут укреплять клетки и дольше сохранять здоровье мышц. Гранаты здесь — лучший суперпродукт. Они характеризуются особенно высоким содержанием эллаготанинов, а также содержат много витамина С, который, в свою очередь, также полезен для укрепления и поддержания мышц.Но гранат может сделать гораздо больше: содержащиеся в нем растительные вещества защищают сердечные сосуды от вредного холестерина ЛПНП и, таким образом, могут снизить кровяное давление. Всего один стакан гранатового сока в день сохраняет эластичность сосудов сердца.Растительные вещества также действуют против бактерий и вирусов и тем самым укрепляют иммунную систему.И последнее, но не менее важное: пуницин жирных кислот омега-5, содержащийся в семенах граната, полезен для кожи. Он уменьшает отеки, стимулирует выработку собственного коллагена в организме и может снять воспаление.Ранее МедикФорум писал о вреде селедки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.