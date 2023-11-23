Врач Провоторова: селедка может вредить организму высоким содержанием соли

«Сельдь содержит более 20% полезных жиров (так же как форель, семга, нерка), которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, а также входит в группу лидеров по содержанию витамина D и селена, что очень важно для нормальной работы иммунной системы», - поделилась эксперт с порталом «Доктор Питер».

«Селедка бывает слабосоленая (не более 35 г на 1 кг), среднесоленая (не более 80 г) и крепкосоленая (110 г). Без предварительного вымачивания последнюю есть не рекомендуется. Избыток соли сделает ее крайне вредной для здоровья», - предупредила специалистка.

Врач Провоторова рассказала, что такая рыба как селедка обладает массой достоинств, которые делают ее полезной для употребления.Специалистка добавила, что благодаря употреблению сельди организм получает йод – элемент, от нехватки которого страдает большое число россиян. К тому же состав этой рыбы отличается наличием фосфора, витаминов Е и комплекса В, вдобавок – значительным количеством хорошо усвояемого белка и жирных кислот омега-3.В то же время, констатировала Провоторова, селедка может вредить организму высоким содержанием солиРанее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые привычки во время завтрака ускоряют старение и серьезно вредят организму.

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