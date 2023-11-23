Корица полезна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом - врач объясняет почему

"Всего одна чайная ложка молотой корицы до краев насыщена питательными веществами, включая кальций, калий, магний, фосфор и витамины К и А", - говорит врач-диетолог Арефина Елена специально для МедикФорум.

Корица богата мощными антиоксидантами

"Одно исследование даже показало, что добавление корицы может значительно повысить уровень антиоксидантов в крови, одновременно снижая уровни маркеров, используемых учеными для измерения воспаления", - говорит диетолог.

"Уровни триглицеридов и общего холестерина являются факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний".

"Корица может помочь снизить резистентность к инсулину, что является отличительной чертой людей, страдающих диабетом 2 типа. Снижение резистентности к инсулину и повышение чувствительности к инсулину имеют важное значение, поскольку инсулин является одним из ключевых гормонов, регулирующих обмен веществ и использование энергии", - объясняет Арефина.

Корица — древняя пряность, собираемая с ветвей деревьев родаКорица сейчас является второй по популярности специей после черного перца в США и Европе. В качестве пряности его используют либо в виде порошка, либо целиком, в виде кусочков коры. Его лечебные свойства ценятся на протяжении тысячелетий.Палочку корицы можно употреблять разными способами. Корица сама по себе придает чудесный вкус блюдам или соусам в процессе приготовления: молотую корицу регулярно добавляют или посыпают поверх различных блюд и продуктов, таких как выпечка, десерты, пикантные блюда и напитки.Есть записи об использовании корицы в качестве лекарства вплоть до Древнего Египта, когда раньше она была редким товаром, используемым только высшими эшелонами древних обществ.Сейчас общество понимает, что корица богата мощными антиоксидантами, которые защищают организм человека от окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами, включая полифенолы.Другие исследования связали корицу со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, при этом один обзор предполагает, что добавление не менее 1,5 граммов корицы в день помогает снизить уровень триглицеридов, плохого холестерина и сахара в крови у людей с метаболическими заболеваниями.Способность корицы снижать уровень сахара в крови полезна для людей с диабетом.Исследования показали, что корица может уменьшить количество сахара, попадающего в кровь человека после еды, воздействуя на многочисленные пищеварительные ферменты, что замедляет расщепление углеводов в пищеварительном тракте человека.Соединения в корице также могут имитировать действие инсулина, улучшая усвоение сахара клетками.Десятки других исследований изучали другие положительные эффекты корицы.Корица обладает противовоспалительными, антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами.Ранее МедикФорум писал о вреде селедки.

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