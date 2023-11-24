Неправильное использование туалетной бумаги «ставит под угрозу ваше здоровье» - врач

«В области прямой кишки бактерий гораздо больше, поэтому не следует тянуть туалетную бумагу в другом направлении, к уретре. Перенос этих бактерий вперед [кпереди] может способствовать развитию инфекции мочевыводящих путей (ИМП)», - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

«В каждом туалете может находиться до 500 000 микробов на дюйм поверхности», - утверждает Комарова.

«Для того, чтобы туалетная бумага имела аромат, используются химические вещества, и эти химикаты вредны для вашего организма», - предостерегает врач-гинеколог.





Считается, что мы проводим в туалете в среднем три часа каждую неделю.Несмотря на это, некоторые люди могут использовать неправильную технику протирания, что может привести к потенциально опасным последствиям. По словам врача, это может поставить под угрозу ваше здоровье.Одна из самых больших ошибок, которые люди совершают в туалете, — это подтирание сзади вперед. Поступая так, вы можете подвергнуться риску заражения вредными бактериями и инфекциями.Вместо этого она сказала, что вам следует подтираться спереди назад – от направления уретры к ягодицам.Инфекции мочевыводящих путей возникают, когда бактерии попадают в мочевыводящие пути.Они могут быть болезненными, вызывать ощущение жжения при мочеиспускании и даже привести к инфекции почек, если их не лечить.Не только наша техника вытирания может подвергнуть нас проблемам со здоровьем. Количество и тип туалетной бумаги, которую мы используем, могут повлиять на наше самочувствие. Вам следует использовать в среднем до 10 туалетных листов за одно посещение туалета.После смыва следует закрывать крышку унитаза.Среднестатистический человек использует около семи листов туалетной бумаги на одно вытирание.Сколько бы листов вы ни использовали, вам всегда следует протирать поверхность до тех пор, пока она не станет чистой. Если осталось небольшое количество стула, это может вызвать зуд в этой области.Эксперты также советуютХотя бумага приятно пахнет, красители и химикаты, используемые в бумаге, не должны попадать на самые интимные места.Наконец, очень важно тщательно мыть руки после посещения туалета. Тем не менее, врач также утверждает, что вам следует сделать это перед поездкой, чтобы избежать таких проблем, как ИМП.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромба в мозге.

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