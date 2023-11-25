Врач Зубрицкая: постоянную слабость может вызывать анемия из-за острой нехватки железа
Врач Анастасия Зубрицкая рассказала, по каким симптомам можно заподозрить развитие анемии, связанной с острой нехваткой важных веществ.
Врач Зубрицкая рассказала, что состояние анемии чаще всего возникает из-за острой нехватки железа. Проблема в том, что теряя железо, организм долгое время остается «безмолвным», компенсируя потери за счет собственных ресурсов. Таким образом, возникающий и усиливающийся дефицит железа не вызывает симптомов, которые бы помогли обратить внимание на опасное нарушение.
«Многие люди могут годами не подозревать о том, что находятся состоянии преданемии», - сообщила Зубрицкая «Газете.ru».
Специалистка подчеркнула, что появление внешних признаков анемии часто означает, что в организме наблюдается уже очень существенная нехватка железа. Перечислила эти симптомы, медик констатировала, что анемия из-за острой нехватки железа провоцирует постоянную слабость, упадок тонуса, быстро возникающую утомляемость.
«Когда запасы железа будут израсходованы, появятся неприятные симптомы: быстрая утомляемость, беспричинная слабость, головокружение, головная боль, бледность кожи и слизистых оболочек, трещины в уголках рта, ломкость ногтей, волос, синдром беспокойных ног».
Эксперт добавила, что анемия может возникать в связи с возрастными изменениями в работе организма. Но в большинстве случаев ее появление ассоциируется со скудным несбалансированным рационом, в котором недостает железосодержащих продуктов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут проявляться симптомом в виде тремора рук.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анастасия Зубрицкая
Здоровье
Анастасия Зубрицкая
Оставить комментарий