Врач Зубрицкая: постоянную слабость может вызывать анемия из-за острой нехватки железа

«Многие люди могут годами не подозревать о том, что находятся состоянии преданемии», - сообщила Зубрицкая «Газете.ru»

«Когда запасы железа будут израсходованы, появятся неприятные симптомы: быстрая утомляемость, беспричинная слабость, головокружение, головная боль, бледность кожи и слизистых оболочек, трещины в уголках рта, ломкость ногтей, волос, синдром беспокойных ног».

Врач Зубрицкая рассказала, что состояние анемии чаще всего возникает из-за острой нехватки железа. Проблема в том, что теряя железо, организм долгое время остается «безмолвным», компенсируя потери за счет собственных ресурсов. Таким образом, возникающий и усиливающийся дефицит железа не вызывает симптомов, которые бы помогли обратить внимание на опасное нарушение.Специалистка подчеркнула, что появление внешних признаков анемии часто означает, что в организме наблюдается уже очень существенная нехватка железа. Перечислила эти симптомы, медик констатировала, что анемия из-за острой нехватки железа провоцирует постоянную слабость, упадок тонуса, быстро возникающую утомляемость.Эксперт добавила, что анемия может возникать в связи с возрастными изменениями в работе организма. Но в большинстве случаев ее появление ассоциируется со скудным несбалансированным рационом, в котором недостает железосодержащих продуктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут проявляться симптомом в виде тремора рук.

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