Кардиолог Закиев: «хороший» холестерин защищает от развития атеросклероза

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-vector/xray-of-human-body-with-internal-organs_27546905.htm#query=vessels&position=31&from_view=search&track=sph&uuid=cccfa7b4-3fcb-47fa-8e37-4ec8504d5104
сердечно-сосудистая система

Кардиолог Вадим Закиев: благодаря «хорошему» холестерину снижается риск сердечно-сосудистых болезней.

Кардиолог Закиев рассказал о существовании «хорошего» холестерина, представляющего собой липопротеиды высокой плотности (ЛПВП). По словам медика, «хороший» холестерин защищает от развития атеросклероза.

««Хороший» холестерин в отличие от «плохого» не только не повышает сердечно-сосудистый риск, но и способствует уменьшению атеросклероза», - об этом он сообщил «Газете.Ru».

В свою очередь, повышению уровня «плохого» холестерина способствует увеличение в крови концентрации липопротеидов низкой плотности (ЛППН). Такое повышение часто означает, что организм становится подверженным развитию болезней сосудов и сердца. Обилие «плохого» холестерина – прямой путь к атеросклерозу и инфаркту миокарда, подчеркнул Закиев.

Кардиолог добавил, что повысить содержание «хорошего» холестерина в организме эффективнее всего помогает питание по подобию средиземноморской диеты. В рационе при этом присутствуют морская рыба и морепродукты, орехи, овощи и фрукты, красное мясо – лишь в умеренном количестве, сладкое – исключительно по минимуму, отсутствуют консервы, но разрешается немного красного вина.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой рацион питания рекомендуется худеющим людям.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Вадим Закиев
Вадим Закиев
Здоровье
кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ
Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Чо назвала два способа повысить уровень «хорошего» холестерина
Хороший холестерин не защищает сердце
Как "хороший" холестерин помогает бороться с атеросклерозом
Теги : уровень холестерина, хороший холестерин, Вадим Закиев
Кардиолог Закиев: «хороший» холестерин защищает от развития атеросклероза
Вот что может случиться, если спать всего 5 часов в сутки
Врач предупреждает потребителей аспирина о серьезных побочных эффектах