Кардиолог Закиев: «хороший» холестерин защищает от развития атеросклероза

««Хороший» холестерин в отличие от «плохого» не только не повышает сердечно-сосудистый риск, но и способствует уменьшению атеросклероза», - об этом он сообщил «Газете.Ru»

Кардиолог Закиев рассказал о существовании «хорошего» холестерина, представляющего собой липопротеиды высокой плотности (ЛПВП). По словам медика, «хороший» холестерин защищает от развития атеросклероза.В свою очередь, повышению уровня «плохого» холестерина способствует увеличение в крови концентрации липопротеидов низкой плотности (ЛППН). Такое повышение часто означает, что организм становится подверженным развитию болезней сосудов и сердца. Обилие «плохого» холестерина – прямой путь к атеросклерозу и инфаркту миокарда, подчеркнул Закиев.Кардиолог добавил, что повысить содержание «хорошего» холестерина в организме эффективнее всего помогает питание по подобию средиземноморской диеты. В рационе при этом присутствуют морская рыба и морепродукты, орехи, овощи и фрукты, красное мясо – лишь в умеренном количестве, сладкое – исключительно по минимуму, отсутствуют консервы, но разрешается немного красного вина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой рацион питания рекомендуется худеющим людям.

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