Кардиолог Закиев: «хороший» холестерин защищает от развития атеросклероза
Кардиолог Вадим Закиев: благодаря «хорошему» холестерину снижается риск сердечно-сосудистых болезней.
Кардиолог Закиев рассказал о существовании «хорошего» холестерина, представляющего собой липопротеиды высокой плотности (ЛПВП). По словам медика, «хороший» холестерин защищает от развития атеросклероза.
««Хороший» холестерин в отличие от «плохого» не только не повышает сердечно-сосудистый риск, но и способствует уменьшению атеросклероза», - об этом он сообщил «Газете.Ru».
В свою очередь, повышению уровня «плохого» холестерина способствует увеличение в крови концентрации липопротеидов низкой плотности (ЛППН). Такое повышение часто означает, что организм становится подверженным развитию болезней сосудов и сердца. Обилие «плохого» холестерина – прямой путь к атеросклерозу и инфаркту миокарда, подчеркнул Закиев.
Кардиолог добавил, что повысить содержание «хорошего» холестерина в организме эффективнее всего помогает питание по подобию средиземноморской диеты. В рационе при этом присутствуют морская рыба и морепродукты, орехи, овощи и фрукты, красное мясо – лишь в умеренном количестве, сладкое – исключительно по минимуму, отсутствуют консервы, но разрешается немного красного вина.
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Вадим Закиев
Здоровье
кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ
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