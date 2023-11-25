Худеющим людям нужно есть калорийные продукты в первой половине дня

«Овсянка, бананы, хлеб, крекеры, сливочное масло, картофель в любом виде, кукуруза, рис, зефир, пастила, мармелад и темный шоколад, макаронные изделия», - эти продукты предпочтительно есть в начале дня.

«Чтобы животный белок лучше усваивался, нужно сочетать мясо и рыбу не с гарниром, а со свежими овощами».

«Какую-то часть дня – четыре, восемь, десять или двенадцать часов – можно есть любые блюда, а оставшееся время – двадцать, шестнадцать, четырнадцать или двенадцать часов – нельзя ничего, кроме воды».

Худеющим людям нужно есть наиболее калорийные продукты в первой половине дня, такую рекомендацию опубликовало РИАМО . Полученные калории тело растратит на свою жизнедеятельность в течение суток.Еще одно важное условие для похудения – достаточное питье воды: минимум полтора литра за день. Другой полезный вид напитков – кисломолочные.Кроме того, худеющим людям нужно есть достаточно большое количество белка.Худеющим людям при отсутствии противопоказаний может помочь добиться цели и соблюдение интервального голодания, способного ускорять метаболизм. Данный способ особенно эффективен, если из рациона исключаются вредные продукты и пакетированные, подслащенные, газированные напитки.Также чтобы похудеть следует больше двигаться: увеличение разного рода физической активности заставляет организм активнее сжигать калории и укрепляет мышцы, что тоже важно для жиросжигания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом Викторией Садовской было названо безопасное для здоровья количество сахара , которое можно есть каждый день.

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