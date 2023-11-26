Врач Зяблова назвала долгую тошноту и боли в груди среди требующих срочной помощи признаков

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боль в груди

Врачом были названы несколько неблагополучных признаков, требующих срочного обращения за медицинской помощью.

Медик Елена Зяблова сообщила в интервью: одним из самых тревожных признаков проблем со здоровьем является стойкая боль. Усиление болевых ощущений может сигнализировать об обострении имеющихся хронических патологий, продолжительная боль – об активизации воспаления, с которым не справляется иммунная система

«В целом любые нежелательные симптомы, проявление которых длится несколько дней и не нейтрализуются лекарствами, требуют посещения специалиста», - заметила Зяблова, беседуя с RT.

В текущем сезоне болезней появление некоторых симптомов должно особенно настораживать, заявила эксперт. Врач Зяблова назвала долгую тошноту и боли в груди среди требующих срочной помощи признаков.

«Диарея, тошнота и рвота длительностью более суток, затрудненное дыхание, нарушения сердечного ритма, боли в груди, температура выше 38- 39 градусов, которая держится на протяжении трех дней и более и не сбивается лекарствами, нарушения речи».

Елена Зяблова пояснила, что могут означать данные симптомы.
  • Длительное повышение температуры – ОРВИ, включая грипп.
  • Нарушение сердечного ритма – появление, обострение сердечных заболеваний.
  • Нарушение речи – дисфункция лицевых мышц лица, черепно-мозговые травмы, инсульт.
  • Трудности с дыханием – сбой в работе сердца, легких.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянную слабость может вызывать анемия, спровоцированная острой нехваткой железа.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Зяблоаа
Елена Зяблоаа
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : опасные симптомы, проблемы со здоровьем, Елена Зяблова
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