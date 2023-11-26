10 симптомов в разных частях тела должны вызвать тревогу - обратитесь к врачу

Боль в груди

«Если у вас сильная боль в груди, распространяющаяся на челюсть, шею или руку, это может быть сердечный приступ», — сказал он. «Это требует неотложной помощи, чтобы защитить сердечную мышцу от дальнейшего повреждения», - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.

Онемение

«Быстрое лечение жизненно важно для предотвращения повреждения головного мозга».

Трудности с дыханием

«Немедленно обратитесь за помощью», — сказал он.

Внезапная боль в животе

«То же самое касается внезапной и острой боли в животе, которая может указывать на аневризму, аппендицит или панкреатит».

Самая «худшая» головная боль

Кровотечение

Проблемы со зрением

«Проблемы со зрением, такие как внезапные помутнения или вспышки света, могут указывать на отслоение сетчатки, а нечеткость или двоение в глазах в сочетании с проблемами с речью могут указывать на неврологическую проблему, например, на инсульт».

Высокая температура

«Высокая температура и ригидность шеи могут означать менингит, серьезную инфекцию позвоночника или головного мозга», — сказал он.

Необъяснимый обморок

Быстро распространяющаяся сыпь

«Сепсис требует быстрого лечения, чтобы избежать серьезных осложнений», — сказал Завьялов.

Есть так много вещей, которые могут измениться или пойти не так с нашим телом.От признаков естественного старения до болезней и травм — мы можем испытывать широкий спектр симптомов. Хотя это может показаться ошеломляющим, есть некоторые «ключевые» симптомы, о которых нам всем следует помнить. Врач рассказал о симптомах, которые должны стать сигналом тревоги.Очень важно знать, когда действовать быстро, чтобы избежать серьезных проблем. Давайте посмотрим на некоторые красные флажки. Он поделился 10 признаками, которые нельзя игнорировать.Онемение или слабость с одной стороны могут означать инсульт.Затрудненное дыхание может указывать на тромбы в легких, приступ астмы или другие респираторные угрозы.Очень сильная, «самая сильная» головная боль может указывать на аневризму головного мозга или инсульт.Он сообщил, что кровотечение, которое не останавливается после 10 минут сильного давления, также требует немедленной помощи.Не следует сбрасывать со счетов необъяснимые обмороки или головокружения, поскольку они могут указывать на потерю крови или проблемы с сердцем.Он сказал, что быстро распространяющаяся сыпь с лихорадкой может сигнализировать об опасном для жизни сепсисе. Врач описывает это как сыпь, которая не исчезает, когда на нее катят стакан – так же, как менингит.Если у вас есть сомнения, обратитесь за медицинской помощью как можно скорее. Доверьтесь своей интуиции, если что-то не так, немедленно проверьте это.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромба в мозге.

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